Saiba quando foi criado o primeiro drone

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Drones demoraram muito tempo para chegar ao público geral.

Já esteve em um parque e viu alguém controlando um drone? Eles conseguem captar imagens incríveis, de um jeito muito prático. Mas, você já pensou em quando foi criado o primeiro drone? Olha, é mais antigo do que você talvez, pense, viu!

Lá em 1900 começaram os primeiros testes, em especial com um sistema chamado “Telekino”, criado por Leonardo Torres y Quevedo, que permitia o controle de objetos a distância por ondas de rádio.

Vários testes foram feitos, bem distante do público, fazendo parte de pesquisas militares. O primeiro sendo feito em 1916. Faz tempo, né? O teste foi um sucesso, tendo demonstração oficial no ano seguinte e a partir daí começou a ter mais pesquisa e avanço no setor.

É muito interessante, mas ainda estava um pouquinho distante do público, né? Isso pode fazer você se perguntar: “Quando eles começaram a se tornar mais acessíveis para as pessoas?” Demorou um tempinho, viu?

Primeiro eles eram controlados por rádio, depois passaram a ter combustível e distâncias específicas que poderiam percorrer. Da forma como você pode usar só quando os circuitos de computador foram diminuindo de tamanho, sabe?

Eles se tornaram populares para o público só na última década, com a empresa chinesa DJI sendo o principal nome no setor. Ah! Eles tão são usados para outras funções bem legais, viu. Olha só: é comum o uso para jornalismo, estudo sobre a natureza, fotografia, gravações e até mesmo para auxiliar no resgate.

Incrível como a tecnologia evoluiu tanto ao ponto de diminuir o tamanho do drone e muitas pessoas usarem, né? Compartilha esse texto com seu amigo com um drone para ele saber um pouquinho da história desse objeto e nos vemos em breve!

Curiosidade

A Internet das Coisas (IoT) está revolucionando as novidades e trazendo mais praticidade. Porém, o sinal enviado pelos dispositivos enquanto procuram a rede pode ser rastreado por outros objetos. Felizmente, a equipe da Universidade de Waterloo diz que não tem porque se assustar.

A equipe de ciências de computação da universidade teve um custo pequeno para montar o equipamento. Bastou um “drone comprado em loja”, como destacou a universidade, e mais US$ 15 do equipamento necessário para criar o sistema rastreador.

Para rastrear os objetos dentro de casa, o Wi-Peep, nome do drone adaptado, procura por sinais dos dispositivos inteligentes. Mesmo que a rede Wi-Fi esteja conectada a esses dispositivos, eles responderão a contatos enviados por outros equipamentos.

Assim, o Wi-Peep (um trocadilho com “bisbilhotar”) envia diversos sinais aos dispositivos, medindo o tempo de resposta e descobrindo a localização dele dentro de um local fechado. Se você estiver com um smartwatch no pulso, o drone pode rastrear os seus movimentos dentro de casa – com uma precisão de 1 metro.

