28 de dezembro de 2022

Procedimentos estéticos faciais são extremamente populares, e muitas pessoas sonham em melhorar seu aspecto.

Os principais motivos para a realização de um procedimento cirúrgico estético da face são a correção de imperfeições – como manchas, cicatrizes e marcas de expressão, assim como aumentar ou diminuir o tamanho do nariz, corrigir “orelhas de abano”, pálpebras caídas e a sobra de pele abaixo do pescoço (a famosa “papada”).

Outras razões para este tipo de cirurgia podem ser a redução das bolsas sob os olhos ou o lifting facial, que levanta os tecidos da face para dar uma aparência mais jovem.

Ainda, se houver alterações funcionais, como dificuldade para respirar ou engolir, além da questão estética, a cirurgia poderá ser realizada para reparar tais problemas, promovendo maior qualidade de vida ao paciente.

O momento ideal para realizar um procedimento cirúrgico estético na face é quando o paciente apresenta uma indicação clínica, estando com a saúde em dia, e bem informado sobre as etapas do tratamento. Além disso, é fundamental que o cirurgião seja qualificado e tenha experiência em realizar este tipo de procedimento.

“PillowFace”

Quando pensamos em controlar o envelhecimento ou melhorar os contornos faciais, podemos contar com o tratamento poderoso de preenchimento facial com ácido hialurônico. Este produto devolve o volume e luminosidade do rosto, conferindo a ele um aspecto saudável e radiante.

O preenchimento facial cumpre muito bem com seus objetivos desde que bem indicado e utilizado, mas sabemos que tudo em excesso faz mal e com o ácido hialurônico não é diferente.

Ao não respeitarmos tempo, técnicas e quantidade de aplicação do produto, podemos nos deparar com um resultado totalmente contrário ao esperado: rostos extremamente volumosos, com aspecto inchado e completamente antiestéticos. Esta condição é a chamada Síndrome da Face Hiperpreenchida, mais popularmente conhecida como “PillowFace”.

Infelizmente, o “PillowFace” é mais comum do que imaginamos, afinal a busca pela perfeição está cada vez mais em alta e pessoas públicas têm aderido a quantidades exageradas de preenchedores dérmicos a fim de atingir este objetivo. Como consequência de resultados malsucedidos, a mídia e os consumidores de conteúdo digital acabam formando uma ideia de harmonização facial distorcida, onde acreditam que qualquer procedimento terá como resultado a falta de naturalidade, de expressão e o inchaço facial, quando na verdade o objetivo da harmonização é justamente o oposto.

O segredo para utilizar os preenchimentos faciais a seu favor e atingir um resultado satisfatório é buscar um profissional habilitado e que faça um correto diagnóstico do caso. Entender a técnica utilizada, onde e por que injetar os preenchedores também é de extrema importância, além de respeitar o tempo de ação do produto e entender qual é o momento certo de fazer as manutenções. A relação de confiança com o profissional é imprescindível: opte por quem trate seu caso com honestidade e confie em quem estabeleça limites seguros para o tratamento.

