Tecnologia Como exportar contatos do WhatsApp para o Excel

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Isso é bastante interessante para pessoas que desejam mais praticidade ao entrar em contato com muitas pessoas de um determinado grupo. Foto: Reprodução Isso é bastante interessante para pessoas que desejam mais praticidade ao entrar em contato com muitas pessoas de um determinado grupo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se você deseja organizar sua agenda do telefone em uma planilha, pode exportar contatos do WhatsApp para o Excel. Dessa forma, é possível entrar em contato com pessoas de forma mais prática e sistematizar sua rotina de trabalho com o mensageiro

Para entender melhor, esse método utiliza técnicas do WhatsApp e noções da linguagem de programação para capturar números de grupos do WhatsApp e criar links para você conversar com cada pessoa individualmente. Assim, não há violação das políticas de uso do mensageiro e você pode utilizá-la quantas vezes quiser.

Isso é bastante interessante para pessoas que desejam mais praticidade ao entrar em contato com muitas pessoas de um determinado grupo, seja para vender produtos, divulgar ofertas e outras finalidades.

Como exportar

Antes de começar, lembre-se de que este tutorial é realizado pelo WhatsApp Web e pela planilha do Excel online fornecida pela Microsoft.

No WhatsApp Web, entre em um grupo;

Abaixo do nome do grupo, na lista de contatos, clique em “Inspecionar”;

Em “span title”, copie os números do grupo e cole no Bloco de Notas;

Salve o arquivo em formato .txt.

No Excel, acesse a aba “Dados” e clique em “Nova Consulta”;

Vá em “Do Arquivo” e selecione “Da Pasta”;

Após localizar a pasta, serão exibidos os arquivos .txt;

Clique no botão “Transformar Dados” para abri-lo no Excel;

Selecione as duas primeiras colunas, “Content” e “Name”, e escolha “Remover Outras Colunas”;

Em “Content”, clique no botão com a seta para baixo para expandir;

Ao expandir o arquivo, siga as orientações:

Em “Arquivo de Amostra”, selecione “Primeiro arquivo”;

Em Origem do Arquivo”, selecione “65001: Unicode (UTF-8)

Em “Delimitador”, selecione “Dois-pontos”.

Clique em “OK” para carregar os dados;

Em “Etapas Aplicadas”, clique em “Outras Colunas Removidas1”;

Na caixa de código, ao lado de “Transformar Arquivo”, insira uma vírgula e digite “Name” (com aspas); Clique na coluna “Tipo Alterado” novamente.

Com os dados carregados na tela, os números de telefone ficam ordenados em linhas. Siga os passos para organizá-los em coluna:

Selecione a coluna de telefone “Column1”;

Clique na aba “Página Inicial” e selecione “Dividir Coluna”;

Selecione “Por Delimitador” e escolha as opções:

Em “Selecione ou insira o delimitador”, escolha “Vírgula”;

Em “Opções Avançadas”, selecione “Linhas”;

Clique em “OK”;

Agora, selecione a coluna de telefone e clique com o botão direito;

Selecione “Substituir Valores”;

Em “Valor a ser Localizado”, digite “-” (sem aspas);

Em “Substituir por”, deixe o espaço em branco e clique em “OK”;

Para tirar os espaços em branco, selecione a coluna dos telefones

Em “Substituir por”, dê um espaço e clique em “OK”;

Selecione a coluna dos telefones e clique na aba”Transformar”;

Vá em “Formato”;

Clique em “Cortar” e, em seguida, “Limpar” para remover espaços ou caracteres que não sejam números;

Clique novamente em “Formato”;

Selecione “Adicionar Prefixo”;

Ao inserir um valor de prefixo, digite “http://wa.me/” (sem aspas).

Agora, é necessário tornar os números de telefone com prefixos do WhatsApp em links para acessá-los rapidamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia