Saiba que alimentos podem ser grandes aliados contra a ansiedade

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Alguns alimentos têm propriedades específicas que atuam no bem-estar, relaxamento e no bom funcionamento do sistema nervoso. (Foto: Pixabay)

Há quem diga que a ansiedade é o mal do século. Após a pandemia de coronavírus, não restou dúvidas. O avanço das medidas restritivas para conter o avanço do vírus, o luto por milhões de vidas perdidas, o isolamento social e o trabalho home office, ajudaram a aumentar o estresse, a ansiedade e a depressão.

São milhões de pessoas diagnosticadas com a doença ao redor do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da população, conviviam com o transtorno. O maior número de pessoas com a doença em um país no mundo.

Um estudo mais recente feito pela Universidade de São Paulo (USP), em 2021, confirmou que, em uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade com quase 65% dos entrevistados. A frente de países como Estados Unidos e Irlanda.

Outra pesquisa desenvolvida em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) fez a mesma constatação. De acordo com os pesquisadores, 40,4% dos brasileiros participantes do estudo se sentiam frequentemente tristes ou deprimidos, e 50,6% relataram estar constantemente ansiosos ou nervosos durante a pandemia.

Segundo estudos feitos pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, entretanto, uma das principais medidas para conter e driblar o mal do século começa em casa, mais precisamente na mesa com alguns alimentos. Confira quais são:

Cúrcuma

O primeiro deles é a cúrcuma. Nativa do sul da Ásia, é um dos suplementos alimentares que mais crescem no mundo. A especiaria natural é usada nas feridas para combater infecções, empregada junto ao leite, ajuda a acalmar a mente e pintá-la na entrada de novas casas é dar as boas-vindas à prosperidade. É conhecida justamente pelos seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios e ajuda em outra série de problemas como: colesterol alto, rinite alérgica, depressão, gengivite, síndrome pré-menstrual e até ressaca.

Ovo

Pesquisas também apontam o ovo como um dos principais alimentos para o combate da ansiedade. Isso porque ele carrega o triptofano, aminoácido responsável pela produção de serotonina, popularmente conhecido como o hormônio do prazer. Para que possamos manter níveis adequados de vitaminas no organismo, é recomendado o consumo de, pelo menos, dois ovos por semana.

Além disso, o ovo é considerado um superalimento por conter praticamente todos os nutrientes necessários à saúde. Nele encontramos vitaminas do complexo B e D, que tem sua carência associada a transtornos de humor. E ainda encontramos colina, uma espécie de vitamina que ajuda a produzir acetilcolina, neurotransmissor responsável em promover saúde cerebral.

Banana

A fruta mais popular do Brasil é rica em triptofano e potássio o que também ajuda no combate a ansiedade e depressão. Além disso ela é rica em vitamina B6, o que facilita a síntese de serotonina. Já o magnésio da fruta promove o relaxamento. É indicado que se coma pelo menos uma por dia entre as refeições principais ou no café da manhã.

Peixes gordurosos

Outros exemplos são peixes gordurosos como o salmão, a sardinha e a truta que são ricos em ômega-3. Esse tipo de gordura ajuda no aumento de produção de resolvinas e auxilia na redução da quantidade de citocinas, o que promove uma melhor comunicação entre neurônios e mantém áreas do cérebro, como o hipocampo, bem preservadas.

Frutas cítricas

Pessoas que sofrem de ansiedade perdem vitaminas e minerais com muita facilidade, por isso existe a necessidade constante de repor esses nutrientes. O consumo de frutas cítricas, como a laranja, limão e a tangerina, ajudam a promover o bom funcionamento do sistema nervoso, visto que a vitamina C auxilia na produção de serotonina, aumentando, assim, a sensação de bem-estar e evitando a fadiga.

Abacate

Além do magnésio que promove o relaxamento, a fruta contém Beta-sitosterol, substância que atua na regulação do cortisol – conhecido como o hormônio do estresse, que deixa o corpo todo em ritmo acelerado. Também dá uma força ao funcionamento intestinal, facilitando a síntese de neurotransmissores que melhoram o humor.

​​Uva

Um dos elementos principais da uva são as vitaminas do complexo B, que promovem o bom funcionamento do sistema nervoso central, além de ser uma fruta energética. Algo essencial na luta contra a ansiedade.

Alface

Claro que na mesa não poderia faltar folhas verde. E o alface tem em sua constituição uma propriedade calmante que é a lactucina, concentrada, principalmente, no talo. A verdura deve estar no cardápio diariamente, em quantidade equivalente a um prato (sobremesa) por refeição. Também é possível fazer chá das folhas de alface, priorizando o talo no preparo da infusão. Essa folha, em combinação com outras frutas e sementes apresentados até aqui, são um exército perfeito para combater a ansiedade.

