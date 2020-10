Celebridades Samara Felippo sobre educação das filhas: “Já me peguei no lugar da minha mãe”

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Samara Felippo entre as filhas Alícia e Lara Foto: Reprodução/Instagram Samara Felippo entre as filhas Alícia e Lara (Foto: Reprodução/Instagram ) Foto: Reprodução/Instagram

Samara Felippo, 42 anos de idade, precisou adiar a turnê da peça Mulheres que nascem com os filhos por conta da pandemia do coronavírus.

Além de atuar e roteirizar ao lado de Carolinie Figueiredo, a atriz estreia como produtora teatral com o projeto. Durante o período de isolamento social, elas decidiram apresentar o texto virtualmente, por meio de leituras dramáticas, realizadas em lives nas redes sociais.

No espetáculo, a dupla apresenta a maternidade de maneira desromantizada. “A minha atriz encenou uma gravidez feliz”, afirma Samara, que é mãe de Alícia, de 11 anos, e Lara, de 6, logo no início da apresentação.

“Sabia que a minha vida social seria condenada. A sorte é que eu tinha melhores amigas ao meu lado”, completa a atriz ao lembrar os períodos das gestações. As meninas são da união dela com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, de 37 anos, de quem se separou em 2013.

Maternidade

Samara conta que uma declaração, feita há dois anos, afirmando que ama as filhas, mas odeia ser mãe, causou polêmica. “A declaração reverbera até hoje e fico chocada por isso continuar sendo tão chocante. Fiquei pensando na Alícia lendo isso, fiquei preocupada, mas ela já entende e está em uma idade que a gente pode ter esse papo. Alícia entende perfeitamente a minha posição, a minha demanda. Ela disse: ‘Mamãe, sei que você ama a gente, mas é muito cansativo’. Quando ela falou isso, me tirou um peso.”

De acordo com a atriz, é importante “sair do automático” na criação das filhas. “Eu me esforço, mas às vezes repito padrões antigos. Tento não gritar o tempo inteiro com as minhas filhas”, afirma. “Eu grito muito, falo de uma forma que pareço grossa. O Elídio fala que eu, às vezes, dou umas patadas”, completa.

