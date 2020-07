Economia São Gabriel anuncia investimento com geração de mais de 200 empregos

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Serão, de imediato, 217 novos empregos. Foto: Reprodução/Google Maps Serão, de imediato, 217 novos empregos. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

O prefeito Rossano Gonçalves, de São Gabriel, anunciou que o frigorífico Marfrig está ampliando o seu quadro funcional na cidade, passando a destinar, de imediato, 217 novos empregos. O investimento já é considerado um dos maiores dos últimos anos no que se refere a geração de emprego e renda. O Marfrig – que hoje emprega 700 pessoas – deverá superar a marca de 900 funcionários, assumindo o posto de maior empregador entre as empresas privadas do município.

A decisão de investir em São Gabriel tem a ver, diretamente, com a gestão da empresa na cidade e a assiduidade dos funcionários. Na prática, foram os próprios servidores – com os melhores desempenhos produtivos entre as plantas frigoríficas do Grupo – que despertaram a atenção da direção. Outro fator são as condições para o desenvolvimento das atividades, mesmo com a pandemia.

“A geração de 200 empregos no Marfrig representa tanto quanto, ou mais, do que ter vindo a Loja Havan. A gente, que está vendo os investimentos que são feitos pelo Brasil pela Havan, e muita gente me questiona porque não trazer a empresa, eu tenho dito: a gente não pode forçar. A gente tem que criar um ambiente. Portanto, eu quero dizer que o ambiente foi criado para que o Marfrig expandisse suas operações em São Gabriel por conta de uma parceria”, argumentou o prefeito.

Preparando o terreno

Em junho, o prefeito encaminhou para o Legislativo a Lei Complementar 24/2020 que criou taxa de fiscalização sanitária para abate de animais bovinos aptos para exportação. O projeto foi aprovado com 7 votos a favor e 3 contrários (outros quatro vereadores não participaram da sessão). A polêmica ficou por conta de manifestações de parlamentares que criticaram a decisão do prefeito, alegando que empresas seriam prejudicadas. Pouco mais de um mês após a aprovação, veio o anúncio do Marfrig de ampliação da planta em São Gabriel.

O município também firmou Termo de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário Oficial da União em março deste ano. Pelo documento, o Município formalizou a contratação de 22 profissionais, através de processo seletivo simplificado, para o cargo de auxiliar de inspeção veterinária que atuarão durante os abates, exigência para exportação para mercados asiáticos, europeus e principalmente o americano.

“Foi tudo feito em perfeita sintonia com o Marfrig. Trabalhamos em silêncio, responsabilidade e sem criar falsas expectativas. Aí está o resultado, também, daquele projeto que foi apreciado na Câmara”, complementou o prefeito.

O Marfrig deve iniciar as contratações nos próximos dias. O prefeito acredita que, já na segunda quinzena de agosto, todos os novos funcionários estarão efetivados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia