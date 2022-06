Porto Alegre São Judas Tadeu ingressa com medida cautelar na Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

A instituição afirmou que "as aulas e os projetos desenvolvidos, tanto no colégio quanto nas faculdades, prosseguem sem nenhuma alteração" Foto: Divulgação

A Instituição Educacional São Judas Tadeu informou que ingressou, neste mês, com medida cautelar na Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre com o objetivo de “superar suas dificuldades financeiras, garantindo a sustentabilidade de longo prazo”.

Segundo nota divulgada pela instituição, “juntamente com essa medida cautelar, foi apresentado um plano de reestruturação institucional, associado a um novo modelo de gestão, com objetivo de enfrentar os novos desafios educacionais e o atual contexto socioeconômico do País”. Esse plano tem como base a abertura de novos polos de ensino e de cursos em EaD (Educação a Distância) nos próximos anos.

“A partir do ingresso de novos alunos e com austeridade no modelo de gestão, não temos dúvidas de que será possível superar as dificuldades do momento presente. As aulas e os projetos desenvolvidos, tanto no colégio quanto nas faculdades, prosseguem sem nenhuma alteração”, afirmou a São Judas Tadeu, localizada na rua Dom Diogo de Souza, 100, no bairro Cristo Redentor, na Zona Norte da Capital.

