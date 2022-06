Economia Presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pede demissão

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

A demissão de Coelho ocorreu após um novo reajuste nos preços dos combustíveis Foto: Saulo Cruz/MME A demissão de Coelho ocorreu após um novo reajuste nos preços dos combustíveis. (Foto: Saulo Cruz/MME) Foto: Saulo Cruz/MME

O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira (20).

“A nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora”, informou a estatal em um comunicado.

A demissão ocorreu em meio à pressão do governo federal e de parlamentares, após um novo reajuste nos preços dos combustíveis. O aumento da gasolina e do diesel entrou em vigor no sábado (18).

Coelho foi o terceiro presidente da Petrobras no atual governo. O primeiro a assumir o comando da estatal durante a gestão de Jair Bolsonaro foi o economista Roberto Castello Branco. Nomeado para cargo em janeiro de 2019, ele foi demitido em fevereiro do ano passado por Bolsonaro, que alegou estar insatisfeito com os reajustes nos preços dos combustíveis.

Para substituir Castello Branco, foi indicado o general Joaquim Silva e Luna. O militar tomou posse em abril de 2021 e permaneceu no posto por 343 dias. Após a saída de Silva e Luna, o governo chegou a indicar os nomes do economista Adriano Pires e do empresário Rodolfo Landim para o comando da estatal, no entanto, ambos informaram que não poderiam assumir o cargo.

Em abril, o governo indicou José Mauro Coelho para a presidência da Petrobras. O executivo assumiu o cargo no dia 14 de abril, permanecendo pouco mais de dois meses na função.

