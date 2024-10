Política São Paulo: acompanhe a apuração em tempo real

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão tecnicamente empatados na dianteira. Foto: Reprodução Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na dianteira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Jornal O Sul realiza apuração em tempo real das Eleições 2024 para a prefeitura de São Paulo (SP) neste domingo (6) a partir dos dados registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Acompanhe a apuração em tempo real na capital paulista

São Paulo possui 9,32 milhões, sendo o maior colégio eleitoral do Estado. Ao todo, 10 candidatos disputam a vaga de prefeito. Como a Capital possui mais de 200 mil habilitantes, a disputa pode ir para o segundo turno.

Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na dianteira e disputam vaga no segundo turno. São Paulo tem o maior eleitorado entre as capitais do País, e a maioria dele é feminina: 54%. A outra parcela, 46%, é formada por eleitores do sexo masculino.

Desde a abertura das seções eleitorais até a proclamação dos resultados na noite deste , as equipes da Rede Pampa informarão sobre os processos de votação, apuração e divulgação dos resultados através de uma cobertura contínua na Rádio Pampa (97,5 FM, APP e site), no portal osul.com.br, que exibirá atualizações em tempo real, e na TV Pampa, que também realizará programação especial.

2024-10-06