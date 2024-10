Política Rio de Janeiro: acompanhe a apuração em tempo real

Eduardo Paes (PSD) e Alexandre Ramagem (PL) despontam como principais candidatos neste primeiro turno.

O Jornal O Sul realiza apuração em tempo real das Eleições 2024 para a prefeitura do Rio de Janeiro neste domingo (6) a partir dos dados registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Alexandre Ramagem (PL) e Eduardo Paes (PSD) despontam como principais candidatos neste primeiro turno.

Neste ano, 155.912.680 eleitoras e eleitores estavam aptos a votar em todo o País. As mulheres são a maioria, representando 52% do total, com 81.806.914 eleitoras. Os homens correspondem a 48%, somando 74.076.997 eleitores, e 28.769 pessoas (0,02%) não informaram o gênero.

O número de eleitorado com nome social quadruplicou desde 2020, alcançando 41.537 pessoas em 2024. Além disso, houve um aumento de 25% entre eleitoras e eleitores com deficiência, totalizando 1.451.846 pessoas. A região Sudeste concentra 43% do eleitorado nacional, seguida pelo Nordeste (27,7%), pelo Sul (14,7%), pelo Norte (8,3%) e pelo Centro-Oeste (6%). O Rio de Janeiro, com 13.033.929 (8,36%) eleitores, é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil.

Desde a abertura das seções eleitorais até a proclamação dos resultados, na noite deste , as equipes da Rede Pampa informarão sobre os processos de votação, apuração e divulgação dos resultados através de uma cobertura contínua na Rádio Pampa (97,5 FM, APP e site), no portal osul.com.br, que exibirá atualizações em tempo real, e na TV Pampa, que também realizará programação especial.

