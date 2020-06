Brasil São Paulo passa de 10 mil mortes por coronavírus; Rio de Janeiro tem mais de 7 mil

11 de junho de 2020

Com 283 novos óbitos contabilizados nas últimas 24 horas, o Estado de São Paulo atingiu nesta quinta-feira (11) a marca de 10.145 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Já o Rio de Janeiro registra, até esta quinta-feira, 75.775 casos confirmados e 7.363 óbitos pelo novo coronavírus.

São Paulo

Desde o início da pandemia, o Estado soma 162.520 casos confirmados de coronavírus, com 30.383 pessoas curadas após receberem alta médica.

Até este momento, há 5.211 pessoas internadas em UTI (unidades de terapia intensiva) e 8.085 em enfermarias, em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI do Estado é de 69,4%, enquanto na Grande São Paulo está em 77%.

A taxa de isolamento social no Estado atingiu na quarta 46%, abaixo do que o governo considera como taxa mínima para evitar um colapso nos hospitais e evitar a propagação do coronavírus, estimada em 55%. A capital paulista teve um índice um pouco maior, de 48%.

Na quarta (10), o governador João Doria prolongou, pela quinta vez, a quarentena no Estado, acrescentando 15 dias ao período. Com isso, as medidas de isolamento social valem até o dia 28 de junho. O Estado está em quarentena por causa da pandemia de Covid-19 desde 24 de março.

Nesta quinta também foi anunciada uma parceria com o Instituto Butantan para produção de uma vacina.

Rio de Janeiro

Nas últimas 24 horas, o Estado do Rio registrou 225 mortes pela Covid-19. São 75.775 casos confirmados e 7.363 óbitos pelo novo coronavírus. Há ainda 1.168 óbitos em investigação e 273 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 60.005 pacientes se recuperaram da doença.

A capital fluminense continua liderando o número de casos. A cidade do Rio de Janeiro tem confirmados 40.017 casos da Covid-19. Em seguida vem Niterói, na região metropolitana, com (4.285); São Gonçalo (2.655); Nova Iguaçu ( 2.443); Duque de Caxias (2.026); Itaboraí (1.632); Macaé (1.434); Angra dos Reis (1.361); Queimados (1.255); São João de Meriti ( 1.210); Campos dos Goytacazes (1.137); Magé (1.136) Volta Redonda (1.061) e Belford Roxo (1.026) estão entre os municípios com maior número de doentes pelo novo coronavírus.

Das 7.363 vítimas de Covid-19 no Estado, o município do Rio de Janeiro tem 4.850 óbitos. Em seguida vem Duque de Caxias (318); Nova Iguaçu (265); São Gonçalo (261); Belford Roxo e São João de Meriti (145). À exceção do Rio, todas são cidades da Baixada Fluminense. Niterói tem 143 mortes. Na sequência vem Magé (112), Itaboraí (104), Mesquita (76) e Petrópolis com 64 óbitos.

