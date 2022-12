Futebol Saúde de Pelé comove o mundo do futebol e inspira homenagens

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Atletas e organizações têm manifestado pedidos de orações e desejos de melhoras para o Rei do Futebol. (Foto: Fifa/Divulgação)

O estado de saúde do rei Pelé tem comovido o mundo do futebol, que está atualmente em clima de Copa do Mundo. Vários atletas têm manifestado pedidos de orações e desejos de melhores para o maior jogador de todos os tempos.

O atleta Rodrygo, da Seleção Brasileira e Mbappé, o principal nome da seleção francesa, convidaram os fãs no Twitter a se juntarem em “orações ao rei”. A conta oficial da Fifa também se manifestou e escreveu “fique bem logo, Pelé”. O brasileiro também ganhou projeções e cartazes em alta definição no Catar, que lhe desejam melhoras.

A preocupação fez até Galvão Bueno quebrar o protocolo durante a narração do jogo entre Brasil e Camarões na última sexta (2), para comentar a saúde do ex-jogador.

“Queria um momento de reflexão e pensamento positivo, seja qual for a sua religião, seu credo ou sua crença”, disse ele, e completou: “Pelé está passando por um momento difícil. Hoje me mandou um recado dizendo que está na fase de ver o que está acontecendo. Estamos todos juntos com ele”, disse o narrador.

Além disso, a Torcida Jovem, uma das principais organizadas do time de futebol Santos, convocou os torcedores para uma vigília pela recuperação do ex-jogador que fez História com a camisa do time.

O objetivo era juntar, na manhã desse domingo (4) uma multidão para orar por Pelé em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está internado.

Contrariando declarações anteriores feitas pelo próprio Pelé, sua internação hospitalar não teria sido apenas para exames de rotina e seu estado de saúde seria muito grave. O jornal Folha de S.Paulo publicou no sábado que o craque passou a ser tratado de forma paliativa.

Cuidados paliativos são indicados a todos os pacientes com doenças ou condições progressivas e potencialmente terminais. As medidas vão depender dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico, ou seja, quanto tempo de sobrevida se espera para o paciente.

No caso de Pelé, ele teria passado a receber apenas medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo.

Internado desde a última terça-feira (29), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), Pelé deixou de responder ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando foi operado de um câncer de intestino.

No início do ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que continuaram se espalhando pelo corpo do Rei do Futebol.

