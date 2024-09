Saúde Saúde: fechar a janela funciona? Saiba como melhorar a qualidade do ar em casa

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Com o objetivo de aumentar o nível de umidade da casa, os umidificadores podem ser um bom aliado. (Foto: Freepik)

Basta olhar para o céu em meio à seca histórica que vive o País e a faixa cinza no horizonte logo desperta um alerta para a má qualidade do ar. E a preocupação com os efeitos da poluição também invade as casas brasileiras: “Como melhorar a qualidade do ar em casa?” foi a pergunta mais buscada no Google envolvendo o tema entre os dias 1 e 10 de setembro.

Isso é o que mostra um levantamento exclusivo realizado pelo Google Trends. O Brasil foi o sexto país que mais procurou sobre índice de qualidade do ar no período, segundo a análise.

Antes de responder essa pergunta, é preciso lembrar que a qualidade do ar envolve ao menos dois fatores importantes:

* Umidade relativa do ar

De maneira resumida, é a quantidade de água na forma de vapor existe na atmosfera. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que índices inferiores a 60% já são considerados inadequados para a saúde humana;

* Concentração de poluentes

Processos industriais, geração de energia, meios de transportes e queimadas são algumas das principais fontes de emissão de poluentes na atmosfera. Quanto mais seco o tempo, mais concentrados nas camadas baixas esses poluentes ficam (o que piora consideravelmente a qualidade do ar).

Com a sequência extensa de dias sem chuva e a fumaça das queimadas se espalhando por quase todo o país, é fato que a qualidade do ar no Brasil está muito ruim.

E, apesar do ar de dentro dos ambientes muitas vezes parecer mais puro, segundo especialistas, a qualidade do ar dentro de casa é muito semelhante ao da parte externa.

Umidade e poluição

Especialistas recomendam que para melhorar a qualidade do ar dentro de casa, o mais válido é investir em medidas que aumentem a umidade do ambiente.

— Veja 5 dicas que podem ajudar a respirar melhor em casa:

* Manter janelas e portas fechadas

Para evitar grandes trocas de ar com o ambiente externo, os pneumologistas recomendam a manutenção da casa fechada pela maior parte do dia possível.

Além disso, caso haja, priorizar a abertura de janelas voltadas para ambientes menos poluídos, como locais arborizados ou quintais.

“Se a pessoa morar em uma casa que estiver de frente para uma avenida movimentada, por exemplo, o recomendado é não abrir as janelas”, recomenda o pneumologista Carlos Roberto Carvalho.

O uso de panos para vedar frestas de portas e janelas maiores, que não fecham por completo, também são uma boa opção.

* Usar toalhas e baldes com água

Para aumentar o nível de umidade dos ambientes, outra boa estratégia é pendurar toalhas molhadas pela casa. Além de contribuir para a deposição de parte do material particulado, a evaporação da água da tolha vai tornar o local mais úmido.

É importante que, toda vez que a tolha seque, ela seja substituída ou molhada novamente.

A colocação de grandes bacias com água na casa também produz o mesmo efeito e pode ser uma alternativa.

* Usar umidificadores de ar

Também com o objetivo de aumentar o nível de umidade da casa, os umidificadores podem ser um bom aliado. Eles liberam um fino vapor de água no ambiente, por meio da quebra de moléculas de água no reservatório.

Os especialistas recomendam que o uso seja feito somente em dias com umidade do ar muito baixa, para que não sejam geradas condições favoráveis para formação de mofo.

* Optar pelo ar-condicionado

Ainda na linha dos aparelhos que podem ajudar, o ar-condicionado também entra nessa lista. Além de refrescar o ambiente, o aparelho na maioria das vezes conta com a opção de recirculação interna do ar.

Essa função faz com que o ar circule no ambiente sem trazer ar de fora, que tende a estar mais poluído.

Os especialistas apenas alertam que, apesar dessa boa opção e também dos sistemas de filtragem do aparelho, a tendência é que ele retire umidade do ar, o que resseca ainda mais o ambiente e pode ser prejudicial.

* Limpar regularmente os ambientes

A limpeza regular da casa pode não ter relação com a melhora da qualidade do ar, mas tem um papel importante nesse processo.

Isso porque ela evita que o material particulado se acumule nas superfícies e eventualmente volte a se suspender à medida que as pessoas passam nos ambientes, por exemplo.

A recomendação é que se use aspiradores e panos úmidos para retirar o excesso de sujeira da casa.

