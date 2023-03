Rio Grande do Sul Secretaria de Saúde prepara programação alusiva ao Mês da Mulher em Alvorada

6 de março de 2023

Secretaria de Saúde prepara programação alusiva ao Mês da Mulher em Alvorada

A Prefeitura de Alvorada, por meio da Secretaria de Saúde, preparou para o mês de março uma extensa programação alusiva ao Mês da Mulher. Todas as terças e quintas-feiras do mês de março (07/03, 09/03, 14/03, 16/03, 21/03, 23/03, 28/03 e 30/03) no PAM-8, realizando coleta de CP’s (exames citopatológicos), e a testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis e hepatite. O horário de atendimento será das 17h às 19h, na Rua Roberto de Souza Feijó, 147.

No dias 08/03 haverá coleta de CP’s e solicitação de mamografia em todas as Unidades Básicas de Saúde das 13h às 19h, além de evento de Cuidados a Saúde Feminina das 13h30 às 16h30h na Praça João Goulart (Central).

No dia 11/03 será realizado o Dia D com coletas de CP’s e solicitação de mamografia em todas UBS’s e no Serviços Integrados a Mulher (SIM).

No dia 31/03, data de encerramento das atividades, as mulheres podem se dirigir ao Serviços Integrados a Mulher (SIM) e realizarem a cromoterapia, revitalização facial e assistir a mini palestras, das 14h às 16h.

