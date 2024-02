Esporte “Se preparou por 10 anos e chegou no mesmo lugar que eu”, diz Dunga sobre atuação de Tite na Seleção

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao ser perguntado sobre o trabalho de Tite, Dunga é direto e afirma que não se vê como crítico, mas que enxerga diferenças no tratamento. Foto: Reprodução de YouTube Ao ser perguntado sobre o trabalho de Tite, Dunga é direto e afirma que não se vê como crítico, mas que enxerga diferenças no tratamento. (Foto: Reprodução de YouTube) Foto: Reprodução de YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante entrevista para o canal “Um assado para…”, de Duda Garbi, o capitão do Tetra, Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga, teceu críticas ao atual treinador do Flamengo, Tite, que o substituiu como técnico da Seleção Brasileira. De acordo com Dunga, não houve diferença de desempenho entre os dois, apesar de um ter tido mais tempo de preparo que o outro.

Com Dunga, o Brasil chegou até as quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, mas foi eliminado pela Holanda. A situação se repetiu em 2018 contra a Bélgica, e em 2022, em frente aos croatas, com Tite. Sem nunca ter tido experiência como técnico, Dunga assumiu a Seleção Brasileira em 2006 e permaneceu no cargo até 2010. Voltou em 2014, mas foi substituído depois de uma eliminação na fase de grupos da Copa América de 2016. Já Tite, antes de assumir o principal cargo de técnico do Brasil, havia passado por times como Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Inter e outros.

Ao ser perguntado sobre o trabalho de Tite na Seleção, Dunga é direto e afirma que não se vê como crítico, mas que enxerga diferenças no tratamento, preparo e na percepção pública entre os dois.

“Não sou crítico, mas acho o seguinte, né, ele falou que se preparou oito ou 10 anos para vencer a Copa do Mundo e chegou no mesmo lugar que eu, que não tinha experiência. Quer que eu seja polêmico? Eu não botei minha mãe para dar entrevista na Globo, eu não fiz propaganda de ninguém e falei que era o melhor. Os caras foram bater na minha casa para mim ser treinador (sic). No futebol, muitas pessoas vendem umas coisas… Todo mundo é bom, todo mundo tem defeito, e a gente tem que analisar por aquilo que aconteceu, pelo que é a realidade. As pessoas falam ‘ah, tem que ter experiência’. O Brasil ganhou cinco Copas do Mundo e quantos caras experientes passaram por lá?, disse Dunga.

Durante a entrevista, Dunga relembrou suas conquistas com a Seleção, detalhou a imprevisibilidade do futebol em Copas do Mundo e as diferenças dentro do esporte antes de tecnologias de confirmação de lances.

“As pessoas querem só ver o lado negativo. Por exemplo, ganhou de 3 a 0 da Argentina lá. Eu também ganhei. Classificou com três jogos de antecedência, eu também. Ganhei a Copa América, a Copa das Confederações, e sem experiência. Imagina se eu tivesse experiência? Copa do Mundo é muito detalhe, não é só o treinador, não é só o jogador, é tudo.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/se-preparou-por-10-anos-e-chegou-no-mesmo-lugar-que-eu-diz-dunga-sobre-atuacao-de-tite-na-selecao/

“Se preparou por 10 anos e chegou no mesmo lugar que eu”, diz Dunga sobre atuação de Tite na Seleção

2024-02-06