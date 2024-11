Colunistas Sebastião Melo anuncia que no final de novembro começa a montar o novo secretariado

Por Flavio Pereira | 13 de novembro de 2024

Prefeito Sebastião Melo, entre o presidente do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul Delton Batista, e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, no evento de ontem no Instituto Caldeira. (Foto: Arquivo pessoal)

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo vai dar início à definição dos nomes do secretariado para a próxima gestão no final deste mês. Melo fez a revelação ontem (12), em conversa com o colunista, depois de participar do Encontro LIDE – Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul realizado no Instituto Caldeira, que premiou empresas e instituições que se destacaram no último ano. O evento teve o apoio da Rede Pampa.

Melo vai exigir perfil rigoroso

Sebastião Melo disse que na montagem do secretariado, vai priorizar a identificação dos nomes com as propostas e metas de gestão para cada área. E alertou que os nomes indicados precisarão de currículo e experiência que os vincule à secretaria ou ao departamento a ser preenchido. Segundo Melo “não vou queimar minha biografia colocando em áreas especializadas do governo alguém sem a devida formação e competência exigidos”.

A defasagem do SUS

O prefeito de Porto Alegre, ao descrever as dificuldades que ele e os gestores municipais enfrentam para gerir a área da saúde, observou que “o SUS, esse plano maravilhoso que garante atendimento universal a todos os cidadãos, tem um problema: não reajusta seus valores há quase 40 anos. Então, um médico de uma especialidade, recebe 12 reais por uma consulta. Assim fica difícil fazer saúde nos municípios”.

Governo Federal poderá realocar para o Norte e Nordeste recursos para investimento no Sul

O presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior, advertiu ontem para o risco do banco e do Rio Grande do Sul perderem linhas de financiamento especificas do Governo Federal, que podem ser direcionadas para os Estados do Norte e do Nordeste. Segundo ele, será necessária uma mobilização das lideranças gaúchas para que recursos federais destinados ao desenvolvimento da região Sul, não sejam realocados para atender demandas no Norte e Nordeste. O presidente do BRDE lembrou ainda que a instituição, tão logo identificou os prejuízos da enchente aos seus parceiros empreendedores, imediatamente abriu espaço para prorrogação das dividas por 12 meses, dando um fôlego a diversos segmentos da economia.

CEEE Equatorial confirma investimento de R$ 1,2 Bi em 2025

A CEEE Equatorial fechará o ano com um investimento recorde de R$ 960 milhões na sua operação no Rio Grande do Sul. A boa notícia, do presidente da empresa, Riberto José Barbanera vem seguida de outra: o Grupo Equatorial aprovou o plano de investimentos para 2025, da CEEE Equatorial. Segundo Riberto Barbarena, “já estão garantidos R$ 1,2 bilhão em investimentos para o Rio Grande do Sul no próximo ano”.

Lava-Jato continua condenando corruptos em outros países

Na contramão do Brasil, que tem descondenado corruptos com penas em processos transitados em julgado, em outros países, os denunciados pela Lava-Jato vêm sendo punidos. Nesta quarta-feira (13), informa o jornalista Claudio Humberto, o Panamá irá julgar dois ex-presidentes do país, Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, e mais 34 acusados de corrupção e lavagem de dinheiro em casos que envolvem a empresa brasileira Odebrecht, que mudou de nome. Há pouco tempo, o Peru condenou o ex-presidente Alejandro Toledo a 22 anos de prisão por crimes denunciados na Lava-Jato peruana.

Sebastião Melo anuncia que no final de novembro começa a montar o novo secretariado

