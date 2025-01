Porto Alegre Sebastião Melo toma posse para seu segundo mandato como prefeito de Porto Alegre

1 de janeiro de 2025

Melo foi reeleito em 2024 com 61,53% dos votos válidos após derrotar a candidata Maria do Rosário. Foto: Fernando Antunes/CMPA Melo foi reeleito em 2024 com 61,53% dos votos válidos após derrotar a candidata Maria do Rosário. (Foto: Fernando Antunes/CMPA) Foto: Fernando Antunes/CMPA

O prefeito Sebastião Melo tomou posse na tarde desta quarta-feira (1º) na Câmara Municipal de Porto Alegre para seu segundo mandato à frente do Executivo da capital gaúcha. Junto dele, foi empossada a vice-prefeita, Betina Worm.

Em seu discurso, Melo disse que a palavra fundamental é união. Segundo ele, só com a união de gaúchos e porto-alegrenses será possível reconstruir a cidade após as enchentes históricas de maio de 2024 que atingiram mais de 90% do território do Rio Grande do Sul.

O prefeito reeleito salientou que a proteção das cheias “é um dos desafios” do mandato, assim como “educação, o plano diretor e o marco regulatório do saneamento”.

“Não é o mesmo governo. É um novo governo, que vai melhorar o que precisa ser melhorado, que aprendeu com a crise da Covid e agora com a enchente. Juntos faremos uma cidade melhor depois da tragédia de maio. Governaremos em parceria com a União, com o Estado e com o Congresso, pois a cidade está acima de disputas partidárias.”

Melo destacou ainda a importância da democracia, salientando que a liberdade de expressão é um direito que não pode ser negado aos cidadãos. Lembrou que é um homem forjado na luta democrática desde a juventude e que a liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. “Quem diz que defende a ditadura ou o comunismo não pode ser processado, porque isso é liberdade de expressão.” Acrescentou que uma cidade democrática respeita a pluralidade, a diversidade e a equidade. “E podem ter a certeza que este prefeito tem um profundo respeito por todas as pautas representadas nesta Casa.”

Sebastião Melo foi reeleito em 2024 com 61,53% dos votos válidos após derrotar a candidata Maria do Rosário (PT) no segundo turno das eleições municipais. Melo é advogado, tem 66 anos e entrou para a política quando foi eleito pela primeira vez como vereador de Porto Alegre, em 2000. Após três mandatos consecutivos, que duraram até 2012, foi eleito vice-prefeito na chapa de José Fortunati. Na eleição seguinte, em 2016, tentou a prefeitura, mas foi derrotado por Nelson Marchezan Júnior.

Em 2018, o emedebista foi eleito deputado estadual, mas deixou o cargo em 2020 para disputar novamente a prefeitura de Porto Alegre. Com 54,6% dos votos, o advogado foi eleito no embate contra outro nome forte da esquerda local: a ex-deputada federal Manuela D’ávila (PCdoB).

O governador Eduardo Leite não compareceu à cerimônia de posse de Sebastião Melo. Ele foi representado pelo vice, Gabriel Souza, que está no exercício do governo. Souza não explicou ou motivos da ausência de Leite.

