Rio Grande do Sul Seccional gaúcha da OAB encaminha demandas da categoria à Justiça Federal do Trabalho

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Reunião foi realizada na sede do TRT-4, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/OAB-RS)

Durante reunião com a representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), sediado em Porto Alegre, o presidente da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), Leonardo Lamachia, encaminhou uma séria de demandas da categoria. Na lista, a padronização das sessões de julgamento em segunda instância, sessões 100% virtuais e a unificação do prazo de apresentação de defesa.

Reivindicações da subseção de Uruguaiana (Fronteira-Oeste do Estado) referentes à prestação jurisdicional na comarca também foram abordados. Lamachia relatou: “São pleitos que há muito tempo têm sido demandados ao TRT-4 pela entidade, juntamente com associações trabalhistas. Viemos em busca das resoluções para o exercício profissional dos colegas e dos cidadãos. Saímos com o compromisso de um retorno nas próximas semanas”.

Acompanhado do secretário-geral da OAB-RS, Gustavo Juchem, ele foi recebido pelo presidente do TRT-4 (que atende os três Estados da Região Sul do País), Ricardo Hoffmeister, pela corregedora da Corte, Laís Helena Nicotti, e pela vice, Maria Madalena Telesca. Também estiveram presentes os seguintes dirigentes:

– Presidente da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista (Ceat) da OAB-RS, Fabricio Fay.

– Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul (Satergs), Marcia Somensi.

– Vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Thiago Moyses.

– Secretária-geral da ABA, Nilza Freitas.

– Vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), Felipe Carmona.

– Vice-presidente da Associação Gaúcha da Advocacia Trabalhista (Agetra), Caroline Anversa.

Evento

Por meio de sua Comissão da Jovem Advocacia (CJA), a OAB-RS realizará no fim do mês 4º Colégio de Presidentes das CJAs da gestão 2022-2024. O evento está marcado para 28 de setembro (sábado) no Auditório Cubo, em Porto Alegre.

Dentre os destaques da programação está uma palestra magna, seguida de manifestações de representantes de diversas regiões do Estado. Ao fim dos trabalhos, será confeccionado o documento “Carta do Colegiado”: após aprovação pela maioria dos participantes, a mensagem terá como destino o presidente da Ordem gaúcha.

“O objetivo é gerar melhorias para o dia-a-dia de trabalho da advocacia e originar novos projetos para os jovens advogados e advogadas, a exemplo da criação do Programa Primeiros Passos (PPP)”, ressalta a entidade em seu site oabrs.org.br.

(Marcello Campos)

2024-09-17