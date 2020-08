A resposta de um organismo à dieta e à atividade física depende de suas particularidades: idade, biotipo, fatores hormonais, comportamento e rotina são determinantes para os resultados que esperamos atingir.

Traduzindo: às vezes, nem todo o #focoforçafé do mundo é capaz de eliminar sozinho aquela barriguinha insistente! Para alguns, ela é a primeira a diminuir. Para outros, ela permanece. E é aí que entra a suplementação inteligente, com fórmulas personalizadas para cada paciente de acordo com as necessidades únicas de seu organismo.

Uma boa parte das orgulhosas donas de barriguinhas chapadas que se admira nas redes sociais faz uso de fórmulas manipuladas personalizadas. Mas esse não é um cuidado inacessível, daqueles que custam milhares de reais mensais.

Hoje, para ter a sua fórmula, pensada de acordo com seu treino, sua rotina, idade e tudo aquilo que compõe suas necessidades e objetivos, basta dar uma passadinha na farmácia de manipulação mais próxima. Lá, o farmacêutico responsável pode elaborar uma receita ou mandar manipular a receita que seu médico ou nutricionista prescreveu.

Além disso, é possível bolar a sua fórmula apenas com ativos naturais: uma ótima opção para quem não quer tomar medicamentos. E olha: eles são produzidos com tanta ou mais tecnologia e pesquisa, viu?

Por exemplo: um dos ativos mais aclamados do momento é um extrato natural das laranjas Moro, que crescem aos pés do Vulcão Etna, na Itália. Pesquisadores descobriram que, por crescerem em um ambiente adverso, elas produzem quantidades e qualidades únicas de certas substâncias que atuam sinergicamente, reduzindo o tamanho das células de gordura principalmente na região abdominal.

Entre elas estão antocianinas, flavonoides, ácido ascórbico e ácidos hidroxicinâmicos, mas o destaque vai para a Antocianina c3g, importante aliada na redução de medidas e no gerenciamento do peso.

E tem ainda outros benefícios: esse ativo auxilia no combate à esteatose hepática, também conhecida como gordura no fígado, e na redução significativa dos níveis de triglicerídeos e colesterol total, trazendo mais saúde e equilíbrio para o corpo.

Os resultados enchem os olhos: com 90 dias de uso aliado a alimentação saudável e exercícios físicos, observa-se a perda de até 50% da barriguinha.

E se você quer ter a sua fórmula manipulada personalizada com esse ativo, fique de olho: existem várias cópias no mercado, mas o nome do original é Morosil, e só ele entrega benefícios comprovados. Não aceite imitações e nem empurre com a barriguinha, ela está com os dias contados!