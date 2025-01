Inter Segundo reforço colorado para a temporada, volante Ronaldo é apresentado pelo Inter

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O atleta assinou contrato com o clube até dezembro de 2026. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Segundo reforço anunciado pelo Inter para a temporada de 2025, o volante Ronaldo foi oficialmente apresentado, no início da tarde dessa terça-feira (14), em coletiva realizada no Beira-Rio. O atleta assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2026.

Aos 28 anos, o jogador falou em sua apresentação sobre o que a torcida pode esperar dele em campo e como pode contribuir para o grupo colorado. Na parte aberta para as perguntas da imprensa, Ronaldo comentou sobre já ter trabalhado com Roger Machado no Bahia, sobre as posições onde pode atuar e sobre sua adaptação ao elenco desde que chegou a Porto Alegre.

“Conheço o Roger desde 2019, o que deixa a adaptação mais fácil. Jogo tanto de primeiro quanto de segundo volante e, independente do que ele precise, vou estar preparado”, afirmou Ronaldo.

Ao ser questionado sobre o que fez escolher vir para o Inter, o atleta salientou o projeto colorado, de um clube que disputará grandes competições em 2025, com um elenco qualificado. “Um dos principais motivos que escolhi vir ao Inter foi o projeto que o Clube me apresentou. É um time gigantesco, campeão de tudo, que vai disputar grandes competições nesse ano, com um plantel qualificado. Isso atrai qualquer jogador, saber que estará brigando por títulos.”

O meio-campista salientou suas qualidades, apresentando à torcida colorada suas características. “Eu tenho como característica na parte defensiva a marcação, conseguir ler espaços e taticamente entender o nível de posicionamento. Ofensivamente, tenho o passe, onde consegui fazer bons jogos, conseguindo achar passes nas costas da zaga e quebrar linhas. Estou evoluindo na minha carreira, o nível vai aumentando e é necessário evoluir”, disse o volante.

Ronaldo iniciou sua carreira no Flamengo e passou por outras equipes do futebol brasileiro antes de atuar por três temporadas no futebol japonês, de 2021 a 2024. No meio de 2024, foi contratado pelo Juventude, seu último clube antes de ser anunciado pelo Inter.

Segundo reforço colorado para a temporada, volante Ronaldo é apresentado pelo Inter

