21 de fevereiro de 2020

Policiamento reforçado nas rodovias orienta motoristas para viagem tranquila no feriado.

Durante a folga prolongada para o carnaval, milhares de gaúchos se deslocam para o litoral e interior. Com o objetivo de proporcionar tranquilidade, a Secretaria da Segurança Pública preparou ações especiais.

Nesta sexta-feira (21), o DetranRS inicia a 114ª Viagem Segura, edição de Carnaval. A ação tem participação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal), BM (Brigada Militar), CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar), DetranRS e Polícia Civil. A operação especial vai até a meia-noite da quarta-feira de cinzas (26).

A PRF alerta para a previsão de aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais, com possibilidades de congestionamentos, especialmente na freeway e nas demais rodovias da região metropolitana de Porto Alegre, até o início da tarde de sábado (22). Para a volta, o grande movimento deve se concentrar entre a tarde da terça-feira (25) e a manhã de quarta-feira (26).

O DetranRS também irá atuar em ações educativas da Escola Pública de Trânsito no Litoral, com abordagens pedagógicas para motoristas e pedestres. A Balada Segura estará atuante, com blitze em várias cidades gaúchas.

O policiamento ostensivo está garantido em todo Estado e, nos 113 municípios com eventos de carnaval agendados, haverá reforço no número de PMs. Em algumas praias será feita distribuição de pulseirinhas de identificação para crianças nas Bases Móveis Comunitárias. São mais de 1,5 mil PMs no reforço do patrulhamento, policiamento montado em 27 municípios (especialmente na capital e Litoral Norte), 1.175 viaturas e a aeronave da corporação.

Além das ações de policiamento, a Brigada Militar participa da final do primeiro turno do Gauchão 2020. Na partida, marcada para o sábado (22), a banda da BM irá tocar o hino do Caxias e do Grêmio, finalistas desta etapa do campeonato.

A Polícia Civil mantém trabalho em tempo integral nas DPPAs (Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento) do Estado e com equipes volantes de plantão. Algumas delegacias no Litoral atuarão em regime de plantão para atender as demandas locais. Mesmo as delegacias que não estão de plantão ficarão de sobreaviso para eventuais necessidades e equipes volantes realizarão rondas diurnas e noturnas. Muitas ocorrências podem ser realizadas através da Delegacia On-line.

Na quarta-feira de cinzas os serviços administrativos e as delegacias especializadas retomam o atendimento às 14h.

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar) segue com reforço no Litoral e guarda-vidas destacados em todas guaritas nas praias e águas internas. No IGP (Instituto-Geral de Perícias) é importante destacar que os Departamentos de Identificação, para emissão de carteiras de identidade, estarão fechados, voltando a operar na quarta-feira de cinzas à tarde.

