Brasil Seis ministros do Supremo participam do evento privado “Lide Brazil Conference”, em Nova York

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na lista de convidados também estão magistrados de outras Cortes, gestores e empresários. (Foto: Divulgação/Harvard Club)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda (14) e terça-feira, seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) participam do evento privado “Lide Brazil Conference”, promovido em Nova York (Estados Unidos) pelo grupo brasileiro Líderes Empresariais. São eles Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski.

O local escolhido é Harvard Club of New York (HCNY). Trata-se da primeira edição da conferência, que tem por objetivo debater questões como economia, democracia e liberdade no Brasil a partir do ano que vem.

Também participam integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal de Contas da União (TCU) e autoridades monetárias, representantes de entidades de classe, gestores públicos e particulares.

Na lista também estão 260 empresários e o ex-presidente Michel Temer (2016-2018) – que abre o evento, com mediação dos debates a cargo do jornalista do Grupo Globo, Merval Pereira. No foco está um detalhamento, a investidores internacionais, do cenário do País e na economia a partir de 2023.

“Brasil e o respeito e à liberdade à democracia”

– Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE;

– Cármen Lúcia, ministra do STF;

– Dias Toffoli, ministro do STF;

– Gilmar Mendes, ministro do STF;

– Luís Roberto Barroso, ministro do STF;

– Ricardo Lewandowski (STF);

– Carlos Ayres Britto, ex-ministro e ex-presidente do STF;

– Antonio Anastasia, ministro do TCU.

“A Economia do Brasil a partir de 2023”

– Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central;

– Henrique Meirelles, ex-ministro da fazenda e ex-presidente do BC.

Para o chairman do Lide, o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan, a 1ª edição do Lide Brazil Conference renova a “missão em estimular o diálogo entre os setores produtivo e público, sempre visando o desenvolvimento sustentável do Brasil, de maneira correta e assertiva”. “O sucesso desse evento já se faz pela confirmação dos expositores, e pela grande procura por parte do empresariado.”

O presidente do Lide, o empresário João Doria Neto, diz que o evento consolida o papel do grupo em pautar a agenda nacional de prioridades socioeconômicas e de contribuir com a credibilidade da imagem do país no

exterior. “Estamos levando, de maneira inovadora para os EUA, importantes e respeitadas lideranças de diversos segmentos e poderes.

Certamente, o resultado das discussões trará importantes reflexões sobre as prioridades do Brasil a partir de 2023, assim como elevar a percepção do cenário socioeconômico do Brasil no exterior.”

O ex-governador de São Paulo João Doria, fundador e atual vice-chairman do Advisory Board do Lide, reafirma o interesse do setor produtivo pelas questões institucionais e econômicas.

Ele acrescenta que o Lide Brazil Conference é o primeiro grande debate pós-eleição. Menciona, ainda, o fato de reunir centenas de nomes de expressão do segmento empresarial e público em torno de:

– Isaac Sidney, presidente da Febraban;

– Joaquim Levy, diretor do Banco Safra e ex-ministro da Fazenda;

– Pérsio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central;

– Rodrigo Garcia, governador de São Paulo;

– Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan.

O Lide Brazil Conference – New York é uma iniciativa do Lide com apoio institucional da BACC (Brazilian-American Chamber of Commerce). A BACC tem sede em New York e trata-se de uma organização independente e sem fins lucrativos, que visa estimular o diálogo, o comércio, o investimento e os laços culturais entre Brasil e Estados Unidos, entre os setores público e privado, além de ser uma facilitadora para desenvolver o networking entre representantes do setor produtivo de ambos os países.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil