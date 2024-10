Seleção Seleção Brasileira treina em Brasília com multidão, estreia de Matheus Pereira e visita de pentacampeão

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

A CBF abriu a parte final do treino ao público em razão da multidão que estava do lado de fora. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira realizou na tarde desse sábado (12) o primeiro treino em Brasília (DF), local da partida desta terça-feira (15), contra o Peru, no Estádio Mané Garrincha.

A atividade aconteceu no estádio Bezerrão, do Gama, e contou com centenas de torcedores. Inicialmente, o trabalho seria realizado com portões fechados, mas a CBF decidiu abrir a parte final ao público visto que havia uma multidão do lado de fora do local.

Foi também uma forma de celebrar o Dia das Crianças e presentear os muitos garotos e garotas que tentavam ver seus ídolos.

O treino também recebeu a visita do pentacampeão mundial Lúcio. O ex-zagueiro foi ao campo antes de a bola rolar e conversou com o técnico Dorival Júnior, o coordenador técnico Juan e outros membros da comissão técnica.

No gramado a principal novidade foi o meia Matheus Pereira, que se apresentou no início da tarde e fez o primeiro trabalho com o grupo. O estreante foi convocado para o lugar de Lucas Paquetá, que está suspenso pelo segundo cartão amarelo, mas segue com a delegação brasileira.

Dorival não esboçou escalação para enfrentar o Peru. Os titulares diante do Chile, na última quinta (10), participaram apenas do começo do treino e depois foram poupados.

O Brasil volta a treinar neste domingo (13), quando o técnico deve começar a montar a equipe. Ele fará pelo menos uma mudança no time, por conta do desfalque de Lucas Paquetá. Gerson desponta como favorito para ficar com a vaga,

A Seleção ocupa o quarto lugar das Eliminatórias, com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina.

Torcida exigente

A Seleção voltou a vencer nas Eliminatórias, mas o meio-campista Gerson sabe que é preciso de mais para cativar o público. Para o duelo desta terça contra o Peru, o jogador espera uma torcida numerosa, mas crítica.

“O estádio vai estar cheio, a torcida aqui enche o estádio, mas cobra bastante”, alertou o jogador do Flamengo.

Ciente do que espera na capital federal, Gerson quer o Brasil ligado desde o começo da partida. Ou melhor: antes mesmo de a bola rolar.

“O impacto tem que ser imediato, a gente tem que trazer o torcedor para jogar junto desde o aquecimento, quando o juiz apitar a gente mostrar que quer ganhar o jogo. Ontem [sexta-feira, 11] o Peru ganhou [do Uruguai, por 1 a 0], é um adversário que vai vir com confiança pelo último resultado, temos que implementar o nosso ritmo para chamar o torcedor, mostrar um bom futebol e, se Deus quiser, conquistar a vitória”, disse.

Gerson pode ganhar chance como titular nesta partida, já que Lucas Paquetá está suspenso pelo segundo cartão amarelo.

O meio-campista destacou o bom momento vivido nesta temporada e falou em buscar, gradativamente, afirmação na Seleção:

“Os problemas que eu tive de saúde me fizeram refletir e dar valor às coisas da vida. Um dia eu estava bem e no outro na cama de hospital. Passei a ver a vida de outra forma. Como falo com meus amigos e família, dou um passo de cada vez, não dou um passo maior do que a perna. Tenho que aproveitar o meu momento para colher os frutos. É um passo da cada vez.”

