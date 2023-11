Geral Seleção masculina de basquete vence Porto Rico e passa invicta para a semifinal dos Jogos Pan-americanos

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Na disputa por uma vaga na final, o Brasil enfrenta a Venezuela, às 20h desta sexta-feira (3). (Foto: Reprodução)

A seleção masculina de basquete do Brasil está mais uma vez classificada para a disputa de medalhas em uma edição dos Jogos Pan-americanos. Nessa quinta-feira (2), a equipe brasileira derrotou Porto Rico por 72 a 69 e passou de forma invicta para a semifinal do torneio. Na disputa por uma vaga na final, o Brasil enfrenta a Venezuela, às 20h desta sexta-feira (3), com transmissão ao vivo do Canal Olímpico do Brasil.

A outra semifinal será entre a Argentina, que também passou invicta e Chile ou México, que ainda se enfrentam na rodada.

Nessa quinta o Brasil encontrou dificuldades contra Porto Rico e fechou os dois primeiros quartos atrás por 36 a 32. O pivô Lucas Dias, destaque da campanha brasileira, não gostou da forma como o time entrou em quadra contra Porto Rico.

“Os dois primeiros jogos a gente entrou com uma energia muito alta e bastante concentração. Hoje já entramos em baixa e precipitando alguns ataques. No momento em que a gente conseguiu botar a cabeça no lugar, conseguimos retomar o basquete que queremos apresentar no Pan. Agora é focar na Venezuela. Sabemos como é duro jogar três dias seguidos, mas a gente quer construir uma história e pra isso temos que passar pelos momentos difíceis”, disse o ala-pivô de 2,08m.

Lucas é um dos mais experientes da equipe e participou da Copa do Mundo, em setembro, na Indonésia, com a seleção principal. “Eu tenho 28 anos e falam que eu sou o veterano da seleção, mas é sempre muito bom defender o Brasil. A gente sabe o quanto é duro estar aqui, mas eu vejo como uma grande oportunidade”, afirmou o atleta, nascido em Bauru (SP).

Antes do início do torneio masculino em Santiago, a seleção brasileira feminina conquistou o bicampeonato dos Jogos Pan-americanos.

Futebol

O Brasil venceu o México por 1 a 0, na quarta-feira (1), no Estádio Sausalito em Viña del Mar, com gol contra do zagueiro Antonio Leone após boa jogada de Marquinhos pela direita e se classificou para a final dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023.

Depois do bom início de jogo, que resultou no gol da vitória aos dois minutos, o Brasil recuou, deixou o México crescer na partida e foi salvo pelo travessão aos 32 minutos do primeiro tempo, após escanteio pela esquerda e a bola sobrar para o zagueiro Rafael Fernandez, que completou para o gol.

Na segunda etapa, o destaque ficou com o goleiro brasileiro Mycael, que fez três defesas difíceis.

“Fui feliz em algumas defesas e pude ajudar a equipe em momentos decisivos do jogo. Sabemos da qualidade do México. Agora é virar a chavinha, focar na final e buscar esse ouro que o Brasil não ganha há 36 anos. Viemos trabalhando muito forte durante toda a nossa preparação. O Ramon (Menezes) é um excelente treinador, merece muito essa vitória”, disse Mycael.

O Brasil vai disputar a final contra o Chile, donos da casa, neste sábado (4), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

