Sem Neymar, a Uefa divulga os finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Neymar está fora da lista, assim como Messi e Cristiano Ronaldo. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Uefa revelou nesta quarta-feira (23) quem são os três finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2019/2020. O meia belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, o goleiro alemão Manuel Neuer e o centroavante polonês Robert Lewandowski, ambos do Bayern de Munique, são os candidatos da premiação que será entregue no próximo dia 1º de outubro, em evento virtual que antecederá o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Neymar está fora da lista, assim como Messi e Cristiano Ronaldo.

O top 10 dos melhores da Europa na temporada passada é dominado pelo Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões ao derrotar o Paris Saint-Germain por 1 a 0, no estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. Além dos dois finalistas, o atacante Thomas Muller ficou em sexto lugar, o volante brasileiro naturalizado Thiago Alcântara (já negociado com o Liverpool) foi o oitavo colocado, uma posição à frente do volante/lateral-direito Joshua Kimmich.

Vice-campeão da Liga dos Campeões, o brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, esteve a um passo de ser finalista, mas acabou na quarta colocação ao lado do craque argentino Lionel Messi, do Barcelona. Ambos tiveram 53 pontos de acordo com o sistema de votação estabelecido pela Uefa. O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, ficou em 10º lugar com 25 pontos.

Desde a criação do prêmio, em 2011, esta é a primeira vez que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não aparecem entre os três finalistas. O zagueiro holandês Virgil van Dijk, que se destacou na campanha do título do Liverpool na edição 2018/2019 da Liga dos Campeões, foi o vencedor do último ano.

A lista foi definida por um júri composto pelos 80 treinadores dos clubes que participaram na fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa, além de 55 jornalistas, um de cada federação da Uefa. Os membros escolheram seus três finalistas, com o primeiro recebendo cinco pontos, o segundo três e o terceiro um ponto. O treinador não podia votar em jogadores de sua própria equipe. O critério para julgamento foi o desempenho ao longo de toda a temporada em todas as competições, tanto a nível nacional quanto internacional, em clubes e seleções.

Treinadores

Entre os treinadores, o prêmio será de um alemão. O trio é formado por Hansi Flick, do Bayern de Munique, Jürgen Klopp, do Liverpool, e Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, que caiu nas semifinais para o Paris Saint-Germain. O top 10 dos técnicos foi completado por Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Julen Lopetegui (Sevilla), Rudi García (Lyon), Zinedine Zidane (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) e Antonio Conte (Inter de Milão).

Premiação feminina

Entre as mulheres, a disputa ficará entre a inglesa Lucy Bronze, a francesa Wendie Renard e a dinamarquesa Pernille Harder. As duas primeiras fizeram parte do elenco do Lyon, que conquistou o tricampeonato europeu em 2019/2020, enquanto que Harder atuou no Wolfsburg, finalista da Liga dos Campeões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

