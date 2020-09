Geral Vestido de noiva da princesa britânica Beatrice é exibido ao público

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Beatrice em seu casamento e a Rainha Elizabeth II com o mesmo vestido. (Foto: Reprodução)

O vestido usado pela princesa Beatrice, do Reino Unido, em seu casamento, há dois meses, será exibido ao público a partir desta quinta-feira (24), no Castelo de Windsor, onde seu casamento “secreto” ocorreu.

Beatrice, neta da rainha Elizabeth, se casou com Edoardo Mapelli Mozzi no castelo a oeste de Londres em julho, em uma cerimônia privada sem a pompa e o alarde usuais dos casamentos reais.

O casal planejava se casar em maio, mas o isolamento causado pelo coronavírus, que restringiu o número de convidados, os forçou a reagendar e fazer uma cerimônia discreta. Participaram apenas os parentes próximos, incluindo a monarca de 94 anos.

Para a ocasião, Beatrice usou um vestido remodelado de tecido tafetá marfim desenhado por Norman Hartnell, que a própria Elizabeth usou pela primeira vez na década de 1960 e emprestou à neta para o casamento.

Também estarão em exibição no Windsor os sapatos do casamento de Beatrice, feitos por Valentino, e uma réplica de seu buquê de noiva.

Beatrice, de 32 anos, a filha mais velha do príncipe Andrew, o segundo filho da rainha, e Sarah, Duquesa de York, é a nona na linha de sucessão ao trono britânico.

Tradição real

Ela escolheu reformar o vestido usado pela rainha pela primeira vez em 1962. O lindo vestido de cetim branco apresenta uma cachoeira de intrincados bordados de miçangas, do corpete ao meio da coxa. Beatrice acrescentou mangas bufantes ao design original de Norman Hartnell. Ela também mudou a barra do vestido, deixando-o mais fluído.

A tiara escolhida pela princesa também pertenceu à Rainha Mary e foi usada pela avó, Elizabeth II, em seu próprio casamento, em 1947. Ela é feita de diamantes.

“A rainha guardou esta tiara especificamente para Beatrice. Ela sempre foi reservada para ela, porque as duas são muito próximas”, disse uma fonte ligada à família real à Revista People sobre a tiara, que ela considera “indiscutivelmente a peça mais sentimental emprestada da rainha até agora”.

É uma tradição real que a tiara das noivas saia da coleção de joias da rainha. O mesmo aconteceu nos casamentos de Kate e William e de Meghan e Harry. A tiara de Meghan era um design de 1932 e foi feita com diamantes em platina. A de Kate foi um modelo de 1936, a Cartier Halo Tiara. As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Globo.

