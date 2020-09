Geral Claudia Raia se diverte com candidatas a namorar o filho, Enzo Celulari

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Claudia Raia e Enzo Celulari, filho de seu casamento com Edson Celulari. (Foto: Reprodução/Instagram)

Claudia Raia, no ar nas reprises de “Sassaricando” (no Canal Viva) e “Torre de Babel” (no Globoplay), tem se divertido ao assistir às novelas com a família, segundo a coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo. Na trama de Silvio de Abreu de 1987, a atriz trabalhava com Alexandre Frota e com Edson Celulari, seus ex-maridos. Durante um bate-papo por telefone com a colunista, a própria atriz recupera a lembrança curiosa.

“Aparecer nessa novela com meus dois ex-maridos. Olha que loucura! Edson era meu irmão em ‘Sassaricando’ (veja abaixo como está o elenco atualmente). Na época, eu era casada com Alexandre na vida real. É interessante, hoje, depois de 30 anos, assistir. E meus filhos acham o máximo ver o pai também. Outro dia, a gente ligou a TV em ‘Torre de Babel’. Mostrei para o Enzo o capítulo em que aparecia o tempo inteiro com o Edson. Eles gostam muito”, conta ela, atualmente escalada para “Além da ilusão”, trama das 18h em que viverá a mãe de Larissa Manoela e fará um triângulo com Dan Stulbach e Thiago Lacerda.

Curiosidade sobre os filhos

Além de se interessar pela vida de Claudia Raia e Edson Celulari, o público também tem muita curiosidade sobre seus filhos, Enzo, de 23 anos, e Sofia, de 17. Uma rápida olhada nas redes sociais da atriz é suficiente para ver centenas de meninas se candidatando a noras:

“Eu me divirto. É legal ver alguém falar bem dos seus filhos, achar seu filho gato, elogiar sua filha. É bacana. Lógico que eles adoram também. A gente se diverte com esses comentários, morre de rir. Mas eles vivem uma outra realidade, querem coisas diferentes dos pais. Enzo está num caminho muito bonito com o Terceiro Setor, faz muito pelas pessoas. Sofia vai cursar Comunicação, é uma menina criativa, tem muitas ideias interessantes. Eles estão tomando o rumo deles, fazendo a história deles.”

Dando continuidade à sua própria história, Claudia Raia vem comandando lives no IGTV sobre maturidade. A atriz, que comemora 35 anos de carreira em 2020 e lançará livros, também tem planos de comandar uma atração na TV – há um projeto no papel e conversas com o GNT: “Eu não pararia de atuar, mas tenho muita facilidade para fazer um programa ao vivo.” As informações são do jornal O Globo.

