Futebol Sem Neymar, Messi e Mbappé dão show e PSG vence o Ajaccio pelo Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No meio de semana, o PSG encara o Maccabi Haifa pela Champions League. (Foto: Reprodução/Twitter/PSG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Paris Saint-Germain não teve dificuldades para bater o Ajaccio fora de casa por 3 a 0 nesta sexta-feira (21), pela 12ª rodada da Ligue 1. Mbappé (duas vezes) e Messi marcaram para o time visitante, com direito a assistências dos mesmos.

O brasileiro Neymar não esteve em campo, cumprindo suspensão. Com a vitória, o PSG se isola ainda mais na liderança do Francês, chegando aos 32 pontos na tabela de classificação.

O domínio da partida era do PSG. Aos 23 minutos, o time visitante abriu o placar com gol de Mbappé. O francês recebeu uma linda assistência de Messi, dominou e mandou para o fundo do gol.

Já no segundo tempo, aos 34 minutos, foi a vez de Mbappé retribuir a assistência para Messi, e com estilo. O camisa 7 dominou de costas e achou o argentino de calcanhar, que driblou o goleiro e tocou para o gol vazio, marcando um lindo gol.

Aos 36, a conexão entre Messi e Mbappé voltou a funcionar. O argentino, novamente pelo meio, achou um ótimo passe para o francês, que mesmo desequilibrado, conseguiu finalizar com força para marcar o terceiro do Paris e fechar a conta.

No meio de semana, o PSG encara o Maccabi Haifa no Parc des Princes pela Champions League. Já o Ajaccio joga no próximo fim de semana pelo Francês fora de casa diante do Auxerre.

Empréstimo

A prioridade do PSG é manter Kylian Mbappé e abrir mão de Neymar. É isso que crava, em reportagem publicada na última quarta-feira (19), o jornal espanhol El País, que traz diversos bastidores da forma que o clube parisiense tem avaliado a situação de duas de suas principais estrelas para o futuro.

Segundo a publicação, Neymar foi colocado no mercado na última janela de transferências, mas recebeu apenas uma proposta, do Newcastle, prontamente negada pelo brasileiro. O Chelsea seria outra alternativa, mas os Blues não se animaram em aumentar sua oferta depois de uma temporada de altos e baixos do camisa 10.

Do lado do PSG, a reportagem afirma que o clube está convencido de que “a presença de Neymar impede o crescimento da equipe”, e Mbappé, ao renovar seu contrato, exigiu “rigor” do clube em relação ao profissionalismo do elenco, o que afetaria diretamente o brasileiro, segundo o jornal.

“O plano do clube, dizem, consiste em conseguir um empréstimo ou até mesmo buscar uma via de saída extravagante. ‘Aqui levam meses estudando como pagar a Neymar a maior rescisão da história do esporte, cerca de 300 milhões de euros’, disse uma pessoa que trabalha para o PSG”, escreve o jornal.

O valor citado pelo El País seria equivalente a R$ 1,5 bilhão na cotação atual, lembrando que o PSG já transformou Neymar no jogador mais caro da história ao pagar 222 milhões de euros (pouco mais de R$ 820 milhões na época) ao Barcelona em 2017.

Apesar da grande fase de Neymar, com 16 gols e 12 assistências até aqui, o PSG teria restrições nos bastidores de que o brasileiro manterá esse nível de motivação e desempenho depois da Copa do Mundo, que será disputada em novembro e dezembro no Catar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol