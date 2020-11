Dicas de O Sul Semana da Consciência Negra de Porto Alegre prossegue até sexta-feira

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

O tema deste ano é "Corpos Negros Junto à Covid-19" Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O tema deste ano é "Corpos Negros Junto à Covid-19". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A 30ª Semana da Consciência Negra de Porto Alegre prossegue até sexta-feira (20) com o objetivo de fomentar o combate ao racismo e à exclusão social, além de refletir sobre a situação social, econômica, cultural e política dos negros na sociedade brasileira.

Segundo a prefeitura, a semana é realizada de acordo com a Lei Municipal nº 6986, de 27 de dezembro de 1991. Com o tema “Corpos Negros Junto à Covid-19”, a programação ocorre de forma virtual devido à pandemia do coronavírus.

As atividades podem ser acompanhadas pela página no Facebook da Diretoria-Geral dos Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte e pelo canal no Youtube do Grupo Gente Preta.

No Sine Municipal (avenida Sepúlveda, esquina com Mauá), haverá duas palestras especiais nesta quinta (19). As palestras serão realizadas no formato presencial, com limite de dez pessoas para cada evento. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (51) 3289-4817.

A primeira ocorrerá às 10h, com a empresária Karen Santos, e abordará “Racismo e Empreendedorismo em Tempos de Pandemia”. A segunda, às 14h30min, terá como palestrante Glória Crystal, com o tema “População Trans e os Movimentos Sociais”. No saguão, haverá exposição de um memorial de personalidades negras que fizeram a diferença no Brasil e no mundo.

Confira a programação:

Dia 17 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: linha tênue entre o ser racista e o agir como – Fala dos componentes da Comissão da Verdade da OAB, orientando a população negra do município de Porto Alegre quanto aos seus direitos e deveres. Especialista abordando o impacto das doenças da população negra porto-alegrense nesta pandemia.

Atração: Grupo Coisa Preta

Dia 18 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: aceitação à diferença – Representantes de religiões de matriz africana, católica e espírita promovendo uma mensagem união, respeito às diferenças e abordando a intolerância às religiões de matriz africana neste país laico.

Atração: Alabês

Dia 19 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: o negro nas relações profissionais – A visão literária do escritor Jeferson Tenório, cujas obras já serviram de base para peças de teatro e roteiro cinematográfico, como homem negro. A sua dificuldade para atingir o reconhecimento profissional e como se tornou o Patrono da 66° Feira do Livro de Porto Alegre.

Atração: Rodrigo Rodrigues

Dia 20 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: conflitos de um profissional trabalhando em meio à pandemia – Reconhecimento do trabalho realizado pelos servidores em meio à pandemia.

Atração: Banda do Irajá

