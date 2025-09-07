Rio Grande do Sul Semana inicia com quase 9 mil oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul

Das ocupações disponibilizadas, 463 são exclusivas para pessoas com deficiência. (Foto: ABr)

A partir desta segunda-feira (8), as agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 8.720 oportunidades de emprego. Desse total 7.891 são permanentes, 802 temporárias, 6 para Jovem Aprendiz e 21 para estágio. Das ocupações disponibilizadas, 463 são exclusivas para pessoas com deficiência e 6.722 aceitam pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente. Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto. A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Para aqueles que não tem a disponibilidade de se encaminhar presencialmente, existem dois caminhos pela internet: acessar o Portal Emprega Brasil, em: servicos.mte.gov.br ou baixar o aplicativo para celular “CTPS Digital”.

Do total das 8.720 vagas abertas, o setor econômico com mais vagas é o da indústria com 37% das vagas, comércio com 27% e serviços 26% das oportunidades.

Das vagas, 84% não exigem experiência e 33% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 22% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 21% exigem Ensino Médio completo. Com relação a remuneração, 65% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no Estado são: Porto Alegre (446), Nova Santa Rita (405), Erechim (379), Caxias do Sul (348) e Candelária (332).

Enquanto as ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.555), operador de caixa (461), faxineiro (306), abatedor (286), auxiliar de logística (285), atendente de lojas e mercados (272), repositor de mercadorias (251), vendedor de comércio varejista (246) e auxiliar no processamento de fumo (200).

Porto Alegre e Região Metropolitana

Em Porto Alegre e Região Metropolitana as agências da FGTAS possuem 2.617 vagas de trabalho sendo 2.381 permanentes e 219 temporárias, 4 para Jovem Aprendiz e 13 estágios. Das ocupações disponibilizadas, 226 são exclusivas para pessoas com deficiência e 1.476 aceitam pessoas com deficiência.

O setor de serviços é o destaque com 40% das oportunidades, comércio com 28% e indústria com 23%. Com relação a experiência na função 78% das vagas não exigem experiência e a escolaridade é de 31% com Ensino Médio completo e 25% Ensino Fundamental completo. A remuneração das oportunidades, 66% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com maior número de vagas são: Porto Alegre (446), Nova Santa Rita (405), Dois Irmãos (157), Sapiranga (147) e Sapucaia do Sul (147).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (327), auxiliar de logística (239), operador de caixa (122), atendente de lojas e mercados (118), vendedor de comércio varejista (72), faxineiro (71), auxiliar nos serviços de alimentação (66) embalador a mão (64), técnico de vendas (60) e repositor de mercadorias (44).

