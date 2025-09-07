Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Semana inicia com quase 9 mil oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Das ocupações disponibilizadas, 463 são exclusivas para pessoas com deficiência

Foto: ABr
Das ocupações disponibilizadas, 463 são exclusivas para pessoas com deficiência. (Foto: ABr)

A partir desta segunda-feira (8), as agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 8.720 oportunidades de emprego. Desse total 7.891 são permanentes, 802 temporárias, 6 para Jovem Aprendiz e 21 para estágio. Das ocupações disponibilizadas, 463 são exclusivas para pessoas com deficiência e 6.722 aceitam pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente. Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto. A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Para aqueles que não tem a disponibilidade de se encaminhar presencialmente, existem dois caminhos pela internet: acessar o Portal Emprega Brasil, em: servicos.mte.gov.br ou baixar o aplicativo para celular “CTPS Digital”.

Do total das 8.720 vagas abertas, o setor econômico com mais vagas é o da indústria com 37% das vagas, comércio com 27% e serviços 26% das oportunidades.

Das vagas, 84% não exigem experiência e 33% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 22% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 21% exigem Ensino Médio completo. Com relação a remuneração, 65% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no Estado são: Porto Alegre (446), Nova Santa Rita (405), Erechim (379), Caxias do Sul (348) e Candelária (332).

Enquanto as ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.555), operador de caixa (461), faxineiro (306), abatedor (286), auxiliar de logística (285), atendente de lojas e mercados (272), repositor de mercadorias (251), vendedor de comércio varejista (246) e auxiliar no processamento de fumo (200).

Porto Alegre e Região Metropolitana

Em Porto Alegre e Região Metropolitana as agências da FGTAS possuem 2.617 vagas de trabalho sendo 2.381 permanentes e 219 temporárias, 4 para Jovem Aprendiz e 13 estágios. Das ocupações disponibilizadas, 226 são exclusivas para pessoas com deficiência e 1.476 aceitam pessoas com deficiência.

O setor de serviços é o destaque com 40% das oportunidades, comércio com 28% e indústria com 23%. Com relação a experiência na função 78% das vagas não exigem experiência e a escolaridade é de 31% com Ensino Médio completo e 25% Ensino Fundamental completo. A remuneração das oportunidades, 66% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com maior número de vagas são: Porto Alegre (446), Nova Santa Rita (405), Dois Irmãos (157), Sapiranga (147) e Sapucaia do Sul (147).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (327), auxiliar de logística (239), operador de caixa (122), atendente de lojas e mercados (118), vendedor de comércio varejista (72), faxineiro (71), auxiliar nos serviços de alimentação (66) embalador a mão (64), técnico de vendas (60) e repositor de mercadorias (44).

tags: boas noticias

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Coreia do Sul afirma ter chegado a um acordo sobre libertação de trabalhadores detidos em fábrica da Hyundai nos Estados Unidos
Expointer: Brasil e Uruguai dividem pódio na final do Freio de Ouro 2025
https://www.osul.com.br/semana-inicia-com-quase-9-mil-oportunidades-de-emprego-no-rio-grande-do-sul/ Semana inicia com quase 9 mil oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS
Economia Trabalhadores que recebem salários acima de R$ 6 mil pagam mais Imposto de Renda do que milionários
Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem punições a quem ofertar “terapia de conversão” da orientação sexual
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar nesta semana em Porto Alegre
Pode te interessar

Expointer Setor automotivo ganha fôlego com a 48ª Expointer, segundo Sincodiv/Fenabrave-RS

Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS

Expointer Planta de erva-mate gaúcha tem características especiais e origina nova cachaça