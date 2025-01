Mundo Senado americano aprova Kristi Noem como secretária de Segurança Interna dos EUA

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Kristi é uma aliada de longa data do presidente americano e foi cogitada para ser sua companheira de chapa. Foto: Reprodução Kristi é uma aliada de longa data do presidente americano e foi cogitada para ser sua companheira de chapa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Senado dos Estados Unidos confirmou, no sábado (25), Kristi Noem, ex-governadora da Dakota do Sul, como a nova secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos. Ela será responsável por gerenciar um importante departamento no governo Donald Trump, que pode aumentar o número de deportações.

Ela foi aprovada por 59 a 34. Kristi é uma aliada de longa data do presidente americano e foi cogitada para ser sua companheira de chapa. A ex-governadora assume o comando de uma agência abrangente que administra o sistema de imigração do país – incluindo Alfândega e Proteção de Fronteiras e Imigração e Fiscalização Aduaneira – e que lidera os esforços de contraterrorismo. O Departamento de Segurança Interna também supervisiona o Serviço Secreto, a Guarda Costeira e a Agência Federal de Gestão de Emergências.

Kristi descreveu altos níveis de imigração para os Estados Unidos nos últimos anos como uma “invasão” e apoiou a restauração de uma política que exige que os requerentes de asilo permaneçam no México durante a duração de seus casos nos EUA. A política, em vigor durante o primeiro mandato de Trump, foi duramente criticada por democratas e ativistas dos direitos de imigração.

Posições

Como governadora de Dakota do Sul, ela se opôs à aceitação de refugiados afegãos após a retirada caótica dos Estados Unidos do Afeganistão, e enviou membros da Guarda Nacional de seu estado ao Texas para lidar com a crise imigratória – um movimento polêmico que Trump citou ao escolhê-la para a secretária de Segurança Interna.

A maioria dos democratas votou contra a nomeação, mas ela recebeu apoio disperso de alguns políticos do partido da oposição. Sua confirmação ocorreu sem problemas em comparação com a batalha contundente para confirmar o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que teve que explicar as alegações de abuso sexual e consumo excessivo de álcool, que ele negou. Hegseth foi aprovado por uma votação de 51 a 50 na sexta-feira (24) depois que o vice-presidente JD Vance interveio para dar um voto de desempate.

O senador Andy Kim, um democrata de Nova Jersey, votou a favor da nomeação e afirmou que acreditava que seria possível trabalhar com Kristi. Já o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse no plenário do Senado que acreditava que Kristi estava “indo na direção errada” sobre imigração.

Questões

Kristi foi questionada pelos legisladores sobre como ela lidaria com os Estados governados pelos democratas. Durante seu primeiro mandato, Trump inicialmente se opôs ao desbloqueio de financiamento federal para a Califórnia após graves incêndios florestais em 2018, segundo seus ex-assessores.

“Sob minha liderança do Departamento de Segurança Interna, não haverá preconceito político na forma como o auxílio em caso de desastre será entregue ao povo americano”, disse Kristi aos legisladores, acrescentando: “Eu entregarei os programas de acordo com a lei.”

(Estadão Conteúdo)

