Mundo Senador dos Estados Unidos fala em “guerra civil” se Trump não for eleito

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Republicano disse à multidão que luta é pela "alma da nação". (Foto: Reprodução)

O senador republicano de Ohio, George Lang, disse à multidão no primeiro comício solo do senador JD Vance como companheiro de chapa de Donald Trump que seria necessária uma “guerra civil” para salvar o país se a chapa republicana não fosse eleita.

“Estamos na luta pela alma da nossa nação. Estamos numa luta pelos nossos filhos e netos, uma luta que nunca podemos imaginar”, disse ele.

“Acredito sinceramente que Donald Trump e JD Vance são a última oportunidade de salvar politicamente o nosso país. Receio que se perdermos esta oportunidade, será necessária uma guerra civil para salvar o país, e ele será salvo”, continuou ele.

O republicano de Ohio chamou os Estados Unidos de “o maior experimento da história da humanidade” e observou que, se o país evoluísse para uma guerra civil, ele ficaria “feliz por termos pessoas como Schmitty e os Bikers for Trump ao nosso lado”, referindo-se aos vários membros do grupo de motociclistas presentes.

Quando Lang subiu ao palco, liderou a multidão num cântico de “luta, luta, luta”, um novo grito de guerra do Partido Republicano após a tentativa de assassinato de Trump na Pensilvânia, dias antes da Convenção Nacional Republicana.

Ataques a Kamala

A primeira aparição solo de J.D. Vance como candidato à vice-presidência foi em um comício em sua antiga escola secundária em Middleton, onde destacou os laços locais, elogiou o companheiro de chapa, Donald Trump, e debochou da substituição na candidatura democrata.

“Disseram-me que iria debater com Kamala Harris e agora o presidente Trump irá debater com ela”, disse Vance, rindo. “Estou um pouco chateado com isso, para ser honesto com você”, acrescentou.

Vance procurou refutar as acusações de que Trump, que se recusou a aceitar a derrota para Biden em 2020 e tentou anular os resultados, representa uma ameaça à democracia. O senador afirmou que a verdadeira ameaça veio da pressão dos “democratas de elite” que “decidiram jogar Joe Biden ao mar” e depois fazer com que o partido se alinhasse atrás de um substituto que não participou das primárias.

O vice de Trump também pareceu questionar o patriotismo de Kamala, acusando-a de falta de “gratidão”.

“Nem tudo é perfeito. Isso nunca vai acontecer. Mas você, se quiser liderar este país, deveria se sentir grato por isso. Você deve sentir uma sensação de gratidão. E nunca ouço essa gratidão quando ouço Kamala Harris”, afirmou Vance.

