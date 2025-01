Colunistas Senador Mourão diz que intenção do governo em assinalar o 8 de Janeiro é “exaltação ao nada!”

Por Flavio Pereira | 7 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Senador Hamilton Mourão vê narrativa "para potencializar um suposto golpe impossível". (Foto: Divulgação/Romério Cunha/Senado Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos) não vê sentido na intenção do Governo Lula de montar uma “comemoração” quem relação aos eventos do 8 de janeiro, o que ele considera “a verdadeira exaltação ao nada!”

Mourão avalia que “querem sim potencializar a narrativa de um suposto golpe impossível” lembrando que “em nenhum momento houve deslocamento de tropas, jamais os comandos militares cogitaram tal intento e nunca as autoridades da república estiveram ameaçadas.”

Para o senador, na realidade, “o governo foi incompetente e não conseguiu impedir badernas e invasões de vândalos sem nenhum potencial ofensivo real. Essa é a esquerda que admira tiranetes, sempre mentirosa, insidiosa e que quer dividir a nação.”

FIERGS promove 1ª Estação Empregar Verde Oliva

Na quinta-feira dia 9 de janeiro, das 9h às 16h, o Sistema FIERGS sedia a 1ª edição do Estação Empregar Verde Oliva. O evento, promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e o Comando Militar do Sul, foi concebido para os egressos do serviço militar da Região Metropolitana, com diversas formações. A intenção é contribuir para reduzir a falta de mão-de-obra no setor industrial. Cerca de 900 militares estarão à procura de vagas, sendo que 38% tem algum tipo de formação (não apenas do Senai).

Sebastião Melo já tem a unidade da base na Câmara

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se reuniu ontem pela manhã com os líderes da base aliada na Câmara. Melo esclareceu dúvidas dos vereadores sobre o pacote de projetos encaminhado ao legislativo e saiu da reunião com a certeza da unidade da base. A votação foi, porém, suspensa por decisão liminar do juiz Jose Luiz Leal Vieira, que acatou pedido do Sindicato dos Municipários e determinou realização de audiências públicas antes da apreciação do pacote pelo plenário da Câmara.

O que contém o pacote

Alguns destaques do pacote são a alteração da estrutura do secretariado do município, extinção da Fasc, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), a criação de três novas diretorias no DMAE, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, e a transformação do conselho deliberativo do Departamento em órgão consultivo.

O livro do coronel Brilhante Ustra na Câmara

O vereador Marcelo Ustra Soares (PL), que é primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, causou furor na bancada da esquerda na Câmara de Porto Alegre e nos seus puxadinhos da imprensa ao levar para a sessão de ontem, um exemplar do livro “A verdade sufocada – A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça”. O livro tem a autoria do coronel Carlos Brilhante Ustra e descreve com base em dados oficiais, as vítimas civis e militares das ações de grupos terroristas que promoveram assaltos, sequestros e justiçamentos durante o regime militar, tentando implantar uma ditadura comunista no Brasil.

Efeito Trump?

O chamado Efeito Trump, mesmo antes da sua posse dia 20, parece estar limpando, consertando, endireitando e melhorando todo o Ocidente. A vitória de Trump inspirou movimentos de direita em várias partes do mundo, com líderes como Viktor Orbán, na Hungria e Giorgia Meloni, na Itália, parabenizando Trump. Esse apoio internacional sugere um fortalecimento da direita global. Joe Biden, nos EUA, Justin Trudeau, no Canadá, e Lula no Brasil, por exemplo, como desculpa para passar pano e não se posicionarem, defenderam um prazo para que o ditador da Venezuela Nicolás Maduro apresente as atas da eleição fraudadas. Dos três, Biden perdeu a eleição, Trudeau renunciou e Lula faz um dos piores governos da história do país, despertando a curiosidade de muitos sobre o seu vice, Geraldo Alckmin.

Um outro governo?

Deputados e senadores, preocupados com o futuro político, já emitem sinais de que estão descolando do governo Lula, diante da assombrosa rejeição registrada em sucessivas pesquisas. Um outro sinal: o jornalista Merval Pereira, do Conselho Editorial de O Globo, emite um recado preocupante na sua rede social do X , reescrevendo de forma politicamente correta o “Fora Lula”:

“Cavalo-de-pau – No mundo financeiro, acredita-se que só um ‘cavalo-de-pau’ pode nos salvar. Uma maneira delicada de dizer que só um outro governo, não esse, colocará o país nos trilhos novamente.”

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/senador-mourao-diz-que-intencao-do-governo-em-assinalar-o-8-de-janeiro-e-exaltacao-ao-nada/

Senador Mourão diz que intenção do governo em assinalar o 8 de Janeiro é “exaltação ao nada!”

2025-01-07