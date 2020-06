Acontece Sesc/RS leva o cinema drive-in a cidades do interior gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Sesc)

Moradores de todo o RS estão conseguindo matar a saudade do escurinho do cinema e de ver um filme na telona de forma segura, no conforto do carro. Por meio do projeto Cine Drive-In, promovido pelo Sesc/RS em parceria com prefeituras e entidades, moradores de diversas cidades podem viver essa experiência – para alguns de forma nostálgica, para a maioria, pela primeira vez.

Com filmes que podem ser assistidos por toda a família, o projeto já tem exibições confirmadas em várias cidades. Além de cultura, as sessões estimulam solidariedade, já que a maioria delas têm arrecadação de alimentos para instituições sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc. Para informações sobre outras sessões, o público pode contatar diretamente as Unidades Sesc de suas cidades.

Sucesso nos anos 70, os drive-ins são cinemas a céu aberto onde os espectadores assistem a um filme dentro do carro. Com as medidas de distanciamento social recomendadas como uma forma de prevenção ao novo coronavírus, eles estão ressurgindo em vários lugares do mundo. Cuidados como número limitado de veículos e distância recomendada entre um automóvel e outro estão sendo seguidas, conforme orientação das autoridades locais, para preservar a saúde dos espectadores.

Confira as cidades que terão o cinema drive-in:

14/06 (Domingo) – Bagé

Filme: O Menino no Espelho

Classificação indicativa: Livre

Horário: 18h

Local: Estacionamento do supermercado Nicolini da São Judas (Av. Pa. Abílio Sponchiado, 2028)

Ingresso: 1kg de alimento não perecível. Precisa ser retirado antecipadamente no supermercado Nicolini da Gomes Carneiro

14/06 (Domingo) – Campo Bom

Filme: Se eu fosse você 2

Classificação indicativa: 10 anos

Horário: 18h30

Local: Parque do Trabalhador (Av. dos Municípios, 4950)

Ingresso: o acesso acontece mediante doação de um litro de leite e os carros devem ser registrados antecipadamente pelo WhatsApp (51) 9887-1057

*Em caso de chuva, a sessão será transferida para o dia 21 de junho (domingo seguinte)

26/06 (Sexta-feira) – Farroupilha

Filme: Minha Vida de Abobrinha

Classificação indicativa: 10 anos

Horário: 19h30

Local: Largo Carlos Fetter (Rua Nataly Valentini, s/n)

Ingresso: é gratuito e deve ser retirado com antecedência no Sesc (Rua Coronel Pena de Moraes, 320)

*Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento/na retirada do ingresso

