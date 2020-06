Acontece Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa terá debate sobre o tema no contexto da pandemia

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Sistema Fecomércio-RS/Sesc )

Nesta segunda-feira, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Para marcar a data, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc está oferecendo uma programação especial durante toda a semana, com debates sobre violência, envelhecimento e bem-estar nesta faixa etária.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, um a cada seis idosos é vítima de violência no mundo. No Brasil, um levantamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelou que, em 2018, o Disque 100 registrou um aumento de 13% no número de denúncias sobre violência contra idosos em relação ao ano anterior.

A programação do Sistema Fecomércio-RS começou na sexta-feira, dia 12, com um debate sobre A epidemia da fake news e a violência contra pessoa idosa, que segue disponível no Youtube do Sesc/RS. A iniciativa integra a campanha Onde mora a violência?, durante o Junho Violeta.

Confira a programação para esta semana:

15/06 (Segunda-feira)

Violência contra o Idoso durante a Pandemia

Horário: 16h

Convidado: Alexandre Kalache (especialista em estudos do envelhecimento e presidente do Centro Internacional da Longevidade); Alexandre Silva (Doutor em Saúde Pública pela USP); e a escritora Conceição Evaristo. A abertura será da socióloga, presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, Vania Herédia; e mediação de Gabriel Alarcon.

Como acessar: no canal do Sesc/SP no YouTube.

18/06 (Quinta-feira)

Arte de viver, a música e seu papel transformador

Horário: 15h

Convidados: Samuel Sodré (cantor e compositor); mediação de Jéssica Finger (especialista em gerontologia pela SBGG) e participação das idosas do Programa Sesc Maturidade Ativa de Frederico Westphalen Loreni Duarte e de Porto Alegre Nelci Melo.

Como acessar: na página do Sesc/RS no Facebook.

