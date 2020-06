Acontece Próximo Tá na Mesa: o que muda nos setores logístico e de seguros com a COVID-19?

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Facebook Federasul)

Nesta próxima quarta-feira (17), acontece mais uma edição do Tá na Mesa, que segue apurando os impactos da pandemia em diversos setores da economia. Para analisar os cenários e as modificações nos setores de seguros/ previdência privada e transportes/logística, a presidente da Federasul, Simone Leite, vai receber dois convidados.

Paulo Bertinetti, diretor-presidente da Wilson Sons, Unidade Tecon Rio Grande, que abordará as mudanças, o avanço da automação, implementação de novas tecnologias, a utilização do home office comparada com padrão office, inovações logística e revisões de processos; e também César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e vice da Icatu Seguros, que vai detalhar os impactos da pandemia no mercado de seguros, como o surgimento de novos produtos e as alternativas de negócios.

Tá na Mesa – Tendências para o novo normal

Convidados: César Saut – presidente da Rio Grande Seguros e Previdência e vice da Icatu Seguros

Paulo Bertinetti – diretor-presidente da Wilson Sons/Tecon Rio Grande

Mediador: Simone Leite – presidente da Federasul

Data: 17/06/2020

Horário: 12h

Onde assistir: clique aqui.

