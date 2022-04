Tecnologia Sete aplicativos indispensáveis para quem usa transporte público todo dia

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Moovit permite conferir rotas e opções de transporte diferentes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem usa transporte público com frequência pode aproveitar as facilidades trazidas por alguns aplicativos disponíveis para Android e iPhone (iOS). O Moovit, por exemplo, permite consultar rotas, meios de transporte e tempo estimado para uma viagem, facilitando a escolha do melhor trajeto. O Google Maps, por sua vez, disponibiliza informações úteis como lotação de linhas de ônibus, trem e metrô.

Mas a utilidade dos apps não se restringe ao fornecimento de dados sobre o trânsito. Há também opções que contribuem para deixar as viagens do dia a dia menos monótonas. Com o Spotify, por exemplo, é possível ouvir músicas e podcasts durante o trajeto até o trabalho. Já assinantes da Netflix podem baixar séries e filmes para assistir em meio a engarrafamentos longos. Confira, na lista a seguir, sete opções de apps úteis para quem usa transporte público com frequência.

1. Moovit

O Moovit é um aplicativo que permite planejar viagens em meios de transporte públicos. Pelo app, disponível para Android e iPhone (iOS), é possível conferir diferentes opções de rotas para chegar a um destino. Você pode checar o tempo estimado da viagem, as linhas de ônibus, trem, metrô, VLT ou barca disponíveis para o trajeto, os horários previstos para a chegada do transporte e mais.

A ferramenta também dispõe de uma série de recursos interessantes, como as notificações para o trajeto e os alertas para imprevistos no transporte. Por meio do primeiro, você pode ser notificado quando estiver próximo ao ponto de chegada para, assim, não correr o risco de perder o ponto. Já os avisos para problemas e atrasos são alertas enviados quando algum acidente ou problema é identificado durante um percurso. Desta forma, os usuários podem evitar o trajeto.

2. Google Maps

O Google Maps também é uma boa pedida para quem usa transporte público. O aplicativo, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS), reúne informações úteis para planejar viagens. Além de possibilitar conferir as tradicionais rotas e mapas, o Maps também exibe o horário em que o transporte vai passar nos pontos de parada, alerta o usuário sobre possíveis congestionamentos e informa a lotação de transportes coletivos como ônibus, metrô e trem.

3. Apps de recarga

Os aplicativos de recarga para cartões de passagem facilitam a vida de quem usa transporte público todos os dias. Por meio deles, é possível adicionar créditos ao vale-transporte diretamente pelo celular, sem a necessidade de enfrentar filas.

Nas cidades de Salvador e São Paulo, o app Quicko pode ser usado para recarregar os cartões de metrô e Bilhete Único. O PicPay também é uma opção de app de recarga, permitindo adicionar créditos aos vales-transportes de cidades do estado de São Paulo e ao cartão Giro, do metrô da cidade do Rio de Janeiro.

4. Spotify

Para quem aproveita o percurso para se distrair ouvindo música ou escutando podcasts, o Spotify é um aplicativo essencial para se ter no celular. O serviço de streaming permite aos usuários montar as próprias playlists e também ouvir listas de reprodução criadas por outras pessoas ou pela própria plataforma.

Na versão gratuita, o Spotify exibe anúncios entre as canções e não permite baixar faixas para ouvir offline. Quem quiser driblar as propagandas e ter as músicas disponíveis para ouvir mesmo sem acesso à Internet precisará assinar um dos planos premium do serviço: Universitário, Duo ou Família.

5. Kindle

Para os amantes de livros que preferem usar o tempo no transporte público para ler, a melhor escolha é o Kindle. Pelo aplicativo do e-reader, é possível baixar livros grátis ou comprar novos títulos pela Amazon para ler offline, acompanhar lançamentos populares do Prime Reading, se for assinante do Amazon Prime, e checar os títulos recomendados com base nos exemplares que você já leu. A ferramenta está disponível para Android e iPhone (iOS).

6. Netflix

Quem não perde um lançamento de série e aproveita cada minuto livre do dia para assistir a novos episódios pode usar o aplicativo da Netflix para tornas as viagens menos monótonas. Pelo serviço de streaming, disponível para Android e iPhone (iOS), é possível assistir também a filmes, documentários, animes e títulos infantis nacionais e internacionais.

A dica para não correr o risco de acabar com a franquia de Internet do celular assistindo aos conteúdos é baixar as produções antes de sair de casa. Dessa forma, você pode acompanhar todos os títulos sem medo de ficar sem conexão durante o percurso.

7. Google News

Se você não curte passar o tempo da viagem ouvindo música, lendo livros ou assistindo a séries, uma opção pode ser acompanhar o Google News. A plataforma de notícias do gigante de buscas pode ser uma boa pedida para quem gosta de se atualizar e ficar por dentro das informações mais recentes antes de iniciar um dia de trabalho.

O app está disponível para Android e iPhone (iOS) e permite acompanhar as principais manchetes do Brasil e do mundo. Ele também traz uma banca virtual, que reúne notícias e reportagens de diversos veículos de comunicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia