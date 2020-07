Viagem e Turismo Sete destinos que você pode conhecer sem sair do sofá

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Na visita virtual às falésias de Moher, na Irlanda, é possível sentir a vertigem de uma queda de 214 metros. (Foto: Reprodução)

A pandemia de covid-19 colocou pessoas ao redor do mundo em distanciamento social e paralisou as viagens internacionais. A tecnologia apareceu não só para facilitar a rotina dos isolados, mas tornar o turismo possível de alguma forma. Tanto é que o aplicativo de idiomas Babbel, disponível para Android e iOS, compilou sete programas para viajar sem sair do sofá.

1. Google Earth

As câmeras do Google chegaram até os lugares mais remotos do planeta. Recentemente, a ferramenta deu um passo além e inaugurou 32 rotas novas para uma experiência imersiva em localidades acessíveis apenas a pé. A ideia é fazer com que o usuário sinta-se como um mochileiro enquanto descobre, por exemplo, os cantos mais escondidos do Grand Canyon.

2. AirPano

O AirPano reúne cerca de 3 mil panoramas de mais de 300 lugares espalhados pela Terra. Entre eles: Polo Norte, Antártida, erupções vulcânicas e até a estratosfera.

3. Falésias de Moher, na Irlanda

Um lugar belíssimo na costa irlandesa. Na visita virtual às falésias de Moher, é possível sentir a vertigem de uma queda precipitada de 214 metros no oceano Atlântico.

4. ISS On Live

Com o ISS On Live é possível acessar diretamente a Estação Espacial Internacional (International Space Station) da NASA. Graças a essa conexão, pode-se contemplar a Terra como um astronauta. E mais: diretamente das mesmas naves de onde eles cumprem suas missões. Está disponível para Android.

5. Parque de la Naturaleza de Cabárceno, na Espanha

Quem ama animais vai curtir a visita virtual a este parque natural da Espanha, que fica em Cantábria. O Cabárceno conta com mais de 100 espécies de cinco continentes que vivem em regime semiaberto.

6. Bariloche, na Argentina

A página A gente volta a se ver em breve tem o objetivo de fazer com que as pessoas possam ver, sentir e visitar Bariloche, na Argentina, do conforto de suas casas. O site ainda reúne receitas com chocolate e informações sobre um dos roteiros turísticos que mais agrada os brasileiros durante o inverno.

7. Riqueza marítima

A Turquia convida os brasileiros a relaxar com suas paisagens azuis. Um vídeo de 30 minutos reúne as praias de Patara e Kaputas, a imensidão dos mares de Fethiye e de Mugla, os recifes marinhos de Kas, o céu estrelado de Ariassos, e as piscinas termais naturais, que refletem o azul do céu em Pamukkale e as águas geladas do canal de Bósforo em Istambul.

