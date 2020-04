Colunistas Seu bolso

Por Leandro Mazzini | 9 de abril de 2020

A maioria dos Estados, que continuam com o pires nas mãos em Brasília atrás de verbas da União, ainda não se alinhou à realidade e continua a cobrar impostos das empresas. O governo federal prorrogou o DAS que abrange PIS, COFINS, CSLL, IRPJ. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), tomou a frente da proposta e abriu janela para um REFIS amplo. A turma da capital vai ter alívio no saldo.

Cadeado

Os bancos restringiram as operações de compra de dólar de clientes, com a moeda nas alturas. A maioria das instituições só compra de clientes para quem vendeu.

Tela no azul

A crise na economia parece pegar as emissoras em cheio. Fato que parece não atingir a Record TV, que publicou seu balanço 2019 com crescimento de receita.

Manda aí!

O governador Wellington Dias (PT), do Piauí, se antecipou. Garantiu para o Estado bom estoque de medicamentos à base de cloroquina e hidroxicloroquina.

Todo cuidado

A vigilância sanitária do DF publicou a Nota Técnica 11/2020 que proíbe as drogarias de fazer testes laboratoriais remotos, incluindo o de Covid-19, mesmo que atendam à RDC 302/05 da Anvisa. Mas a própria agência nacional ainda não definiu regras claras para novos testes como esse do Covid, cujas tratativas começaram ano passado.

Balcão entende

Pelas normas da ANVISA, as farmácias podem oferecer serviços – mediante atuação de farmacêuticos – de aferição de parâmetros fisiológicos (pressão arterial e temperatura corporal) e bioquímicos (glicemia capilar). Sabem que Covid ainda não podem fazer.

Desafio da vida

O Governo está atento a um cenário tenebroso e o Ministério de Direitos Humanos intensifica um programa de conscientização para a população. Há dados oficiais em mãos do Palácio de que é alto o número de suicídios na Europa, em especial na Itália.

Mayday

O alerta de mayday (bordão usado por pilotos em situação de risco em voo) chegou à categoria dos pilotos e comissários. São cerca de 60 mil em todo o Brasil, em situação financeira difícil com 80% das operações paradas. O Sindicato Nacional dos Aeronautas pede ao Congresso e ao Governo para liberar o saque do FGTS para a categoria. Via emenda à MP 927/20 que tramita.

Fim das regalias

As regalias dos ex-presidentes da República estão ameaçadas em meio à pandemia do coronavírus. Você viu algum ex-presidente da República anunciar que vai abrir mão das regalias às quais têm direito como cota de contribuição? Nós também não. Mas a deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) atentou para isso.

Nós pagamos

“Em meio ao que estamos vivendo, é inadmissível que o cidadão, trabalhador, custeie essas benesses sem qualquer interesse público envolvido”, diz a parlamentar, que apresentou projeto para tesourada nos benefícios. Ex-presidentes (Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer, Sarney) têm direito a carros com motorista e seguranças, além de seis assessores e passagens aéreas. Só em 2019 foram R$ 4,5 milhões dos cofres públicos.

Zerou

A CAMEX zerou ontem Imposto de Importação de mais 41 produtos que ajudam a combater o Covid-19; Zinco, vitamina D e insumos para fabricação de respiradores e ventiladores pulmonares estão contemplados.

Malha, povo

O brasileiro está malhando mais em casa nessa crise. Levantamento interno do Mercado Livre constatou que a categoria Fitness & Musculação registrou aumento de 132% no comércio eletrônico no portal em março, em relação a fevereiro.

Médicos no front

Mais de 30 faculdades de Medicina – 10 delas públicas – aderiram à plataforma de ensino online da Afya Educacional, que prepara alunos do 5º e 6º anos (Internato) para provas de residência médica. Mais de 4 mil alunos usam o banco gratuito de dados.

Reconhecimento

Um dos mais reconhecidos jornalistas de Brasília, Ugo Braga, que comanda a Secom do Ministério da Saúde, sofre agressão gratuita de quem cobiça a pasta por motivações políticas. Com bom trânsito na Esplanada, seu histórico o blinda de malfeitores.

ESPLANADEIRA

# Pacto Pela Democracia lançou a campanha “Sociedade contra o corona: a responsabilidade tem que viralizar”.

# A Ambev vai doar mais de 3 milhões de máscaras para profissionais de saúde de vários Estados.

