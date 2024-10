Últimas Sexto voo da FAB trazendo refugiados do Líbano chega ao Brasil com 212 passageiros

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

A bordo da aeronave, estavam 212 passageiros, incluindo 14 crianças de colo, e um gato. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o sexto voo destinado à operação de repatriação de brasileiros no Líbano pousou às 7h15 da manhã deste sábado (19) na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos.

A bordo da aeronave, estavam 212 passageiros, incluindo 14 crianças de colo, e um gato. Com a chegada do sexto voo, a Operação Raízes do Cedro totaliza 1.317 passageiros e 15 pets (11 gatos e quatro cachorros) resgatados desde 2 de outubro.

Os passageiros são brasileiros, estrangeiros parentes de primeiro grau dos cidadãos e estrangeiros que foram transportados pela FAB a pedido dos governos dos seus respectivos países.

Segundo o governo, a composição da lista de passageiros prioriza mulheres, crianças, idosos e brasileiros que não residem no Líbano.

Repatriados

Primeiro voo: 229 pessoas;

Segundo voo: 227 pessoas.

Terceiro voo: 217 pessoas;

Quarto voo: 211 pessoas;

Quinto voo: 220 pessoas.

Operação

A operação foi deflagrada com o acirramento do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano.

A comunidade brasileira no Líbano é formada por cerca de 21 mil pessoas e é a maior entre os países da região, à frente de países como Israel (14 mil), Emirados Árabes Unidos (9,6 mil) e Jordânia (3 mil).

Pelas estimativas do governo brasileiro, com base nos formulários preenchidos pela população no Líbano, cerca de 3 mil pessoas devem deixar Beirute e seguir em direção ao Brasil.

Diante disso, a FAB calcula ser possível repatriar, em média, cerca de 500 pessoas por semana, de acordo com as condições de segurança no Líbano. Isto é, o número pode aumentar ou diminuir conforme os bombardeios se intensifiquem ou fiquem mais brandos.

Mesmo assim, o Ministério das Relações Exteriores tem orientado as pessoas que também tentem deixar o Líbano por meios próprios caso tenham condição.

“O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação”, informou o Itamaraty em comunicado

Segundo o governo, quando as pessoas desembarcam no Brasil, recebem apoio de equipes dos ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, além de funcionários da Polícia Federal e da Receita Federal.

