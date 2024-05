Acontece Sicredi dobra o valor arrecadado em campanha nacional para o Rio Grande do Sul e inicia nova mobilização

23 de maio de 2024

Foto: Divulgação

Em apoio às pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Sicredi informou que dobrará cada real recebido por meio do Pix da Fundação Sicredi. Até o momento, R$ 10 milhões já foram contabilizados por essa iniciativa, em nível nacional, desde o dia 3 deste mês.

Esses recursos estão sendo destinados às cooperativas e utilizados de diferentes formas, considerando a necessidade de cada município, por meio da compra de mantimentos e de materiais necessários, com foco na reconstrução das regiões atingidas.

Interessados em colaborar podem enviar suas doações, de qualquer valor, para a chave Pix ajuders@sicredi.com.br, conferindo o nome favorecido como Fundação Sicredi.

Centrais de distribuição de donativos

Desde o início das enchentes que assolam o RS, o Sicredi também vem cooperando com ações de organização, com apoio de parceiros, em 16 centros de distribuição de donativos, que já receberam 97 caminhões com cargas de roupas, alimentos, água potável, produtos de higiene, itens para camas, entre outros. Os donativos têm sido destinados a abrigos, escolas, hospitais, Defesa Civil do RS e comunidades em geral.

A instituição também colaborou com a Defesa Civil gaúcha no apoio à operacionalização de um assistente automatizado de atendimento aos cidadãos.

Apoio aos associados e colaboradores

Com relação aos associados, o Sicredi adotou uma série medidas: possibilitou a postergação de vencimento das parcelas dos empréstimos e dos financiamentos e bloqueio dos protestos e negativações automáticas de títulos; no segmento de seguros, foram adiados os vencimentos de parcelas e vigências dos contratos e priorizados os atendimentos para acionamento desse serviço; flexibilizou condições de resgate para produtos de investimentos e Previdência, assim como isentou o pagamento de multas e juros por atraso em consórcios.

“Todas as iniciativas do Sicredi de apoio ao povo gaúcho concretizam um dos pilares do cooperativismo que é a solidariedade, unindo esforços para enfrentar cenários desafiadores. Do total de cidades atingidas, em 49 o Sicredi é a única instituição financeira presente fisicamente. Há mais de 120 anos fomentamos o desenvolvimento local e regional e, com certeza, estaremos juntos na reconstrução do nosso Estado”, reforça o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

