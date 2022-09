Expointer Sincodiv projeta receita superior a de 2021 para o setor automotivo na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Mais de 20 estandes representam o segmento na feira. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

A 45ª Expointer se encerra neste domingo (04), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O movimento de visitantes tem refletido nos estandes das marcas do setor automotivo presentes na feira. Para este ano, os indicativos são de resultados que podem superar a expectativa dos fabricantes e vendedores.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv), Paulo Siqueira, houve um acréscimo no número de vendas nesta edição. Em sete dias de evento, as estimativas apontam para uma receita de R$ 200 milhões em negociações, superando o ano de 2021.

Siqueira afirma que o cenário automotivo do Rio Grande do Sul vinha em queda até o início da feira. Com a retomada integral do evento, a presença das concessionárias e a grande movimentação de visitantes, o setor observou um crescimento. “A Expointer é a maior feira de negócios da América Latina. Além do setor agropecuário, é uma grande oportunidade para as indústrias automotivas, que representam 5% do PIB brasileiro”, destaca.

