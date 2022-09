Expointer Para o Grupo Ferrarin, inovações tecnológicas são os destaques da Expointer

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Este ano, a GF Máquinas, uma das empresas do grupo, está presente junto às fabricantes de máquinas e implementos agrícolas New Holland, CASE, Jacto e Kuhn. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 45ª Expointer segue até este domingo (04), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Entre os negócios que se faz presente está o Grupo Ferrarin. Há mais de 40 anos no mercado agropecuário, o grupo acompanha a feira desde o início de sua história.

Este ano, a GF Máquinas, uma das empresas do Grupo Ferrarin, está presente dentro dos estandes junto às fabricantes de máquinas e implementos agrícolas New Holland, CASE, Jacto e Kuhn. “Estamos com uma equipe forte de gerentes e vendedores para atender os clientes que vêm do interior do estado, de todas as regiões. (…) A gente se faz presente para demonstrar as tecnologias dos produtos, os benefícios, o que tem de novidade”, aponta Toni Ferrarin, presidente da GF Máquinas.

De acordo com o empresário, a Expointer deste ano se destaca pelas inovações tecnológicas apresentadas ao longo dos dias de exposição. “O mais interessante da feira são as tecnologias que vêm chegando: a automação, a agricultura de precisão, a digitalização e o sistema de gestão via informação das máquinas on-line, por exemplo.” Além disso, o sentimento de retomada é um dos diferenciais da nova edição: “A retomada da Expointer é o reencontro com o agricultor. O agro é feito de relacionamento, de contato, de proximidade”, afirma.

O Grupo Ferrarin é uma holding de empresas do setor agropecuário, composta pela Agrofel, Agroimport, Creditá, GF Máquinas e Agropecuária Palmeira.

