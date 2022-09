Expointer “Todas as nossas projeções em relação à 45ª Expointer foram superadas”, antecipa o prefeito de Esteio

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Prefeitura municipal marcou presença no parque com a Casa de Esteio. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

O balanço oficial dos volumes de negócios e visitantes da 45ª Expointer será divulgado na tarde deste domingo (04), mas o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, já antecipou que mesmo as projeções mais otimistas para o evento – que não acontecia de forma totalmente presencial desde 2019 – serão superadas.

O político também destacou o alinhamento do crescimento da feira com a retomada da economia gaúcha: “Muito antes da abertura dos portões, a Expointer movimenta tradicionalmente não só Esteio, mas toda a Grande Porto Alegre, porque gera um número significativo de empregos temporários, uma série de serviços da rede hoteleira, de bares e restaurantes, logística, e toda a movimentação da economia local”, comentou Pascoal.

Presente na Expointer através da Casa de Esteio, a prefeitura do município coordenou ações durante o evento desde a questão sanitária dos pavilhões até debates e atividades ligadas à inovação, como o lançamento de um hackathon. Intitulada “Desafio Esteio Campo Inteligente”, a iniciativa é uma parceria com a Universidade Feevale, composta por uma série de desafios formulados pelas principais entidades agrícolas do país. Startups de todo o país podem participar, ao longo de dois meses, apresentando soluções – que serão selecionadas e premiadas em novembro.

Os negócios vencedores darão origem a um hub agro dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, onde serão incubados e receberão assessoria e mentoria para tornaram-se empresas estabelecidas. As inscrições podem ser realizadas pelo site do projeto.

