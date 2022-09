Expointer “Expointer é como um patrimônio do estado”, destaca o presidente da Rio Grande Seguros

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Desde 2015, ano de seu lançamento, a Rio Grande Seguros e Previdência acompanha as edições da feira. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Desde 2015, ano de seu lançamento, a Rio Grande Seguros e Previdência está acompanhando as edições da Expointer. A seguradora foi constituída pela soma de duas empresas: o Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul, uma das maiores instituições financeiras do país e líder no mercado regional, e a Icatu Seguros, uma das principais seguradoras independentes no Brasil.​​​​

“A Expointer é quase um patrimônio do Rio Grande do Sul, de grande relevância social. É lá que os produtores, os prestadores de serviços e o público em geral se encontram, se envolvem, trocam informações e comercializam” destaca César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, sobre a importância da feira.

Além do setor agropecuário, o evento é uma oportunidade para os mais diversos segmentos, inclusive para o mercado segurador, onde as pessoas podem conhecer empresas e serviços. “A feira é onde as marcas, os produtores e os visitantes se encontram. (…) É um evento que possibilita a aproximação das famílias com o campo. Um verdadeiro ponto de encontro”, pontua.

De acordo com Saut, a Rio Grande Seguros soma quase um terço dos segurados no estado. “Nossos projetos são voltados para a sociedade. Temos diversos serviços e produtos para atender os produtores rurais de forma personalizada”, afirma.

