Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Marca prepara grande investida no segmento que deve bater mais um recorde de participação no país. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Na Chevrolet, 2023 será o ano das picapes no Brasil. Isso porque a marca prepara uma grande investida no segmento que teve crescimento de quase 50% em participação de mercado na última década, impulsionado principalmente pelo sucesso do agronegócio. Há novidades para Montana, S10 e Silverado. O anúncio foi feito no estande da marca na 45ª edição da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, que acontece em Esteio (RS) até este domingo (04).

“A Chevrolet tem uma longa tradição em picapes e nosso plano é ter as melhores opções para o consumidor. Montana, S10 e Silverado são modelos de tamanho e proposta complementares. Por isso, estamos preparando novidades para cada uma delas em 2023”, diz Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto GM América do Sul.

A Nova Montana será a primeira delas a chegar ao mercado em 2023. A futura picape médio-compacta da Chevrolet traz um novo conceito para a categoria, com melhor aproveitamento de espaço interno, segurança, conforto acústico a bordo, além do melhor balanço entre desempenho e consumo de combustível, por exemplo.

A S10 é a picape média a diesel que melhor equaciona robustez e conforto, tanto para quem busca um utilitário 4×4 para o trabalho quanto para aventuras no fora de estrada, com conectividade total. Atualmente o modelo é ofertado nas configurações LS, LT, Z71, LTZ e High Country. Em 2023, a empresa promete uma nova versão.

Já a Silverado chega no segundo semestre para ocupar o posto de picape de grande porte mais sofisticada e tecnológica do mercado. Perfeita para aquele consumidor que busca o máximo também em design, performance, conforto e segurança. Virá importada dos Estados Unidos, onde é líder de vendas da marca.

Com estes três produtos, a Chevrolet terá, a partir do ano que vem, representantes com volumes nas três mais importantes categorias de picapes. Atualmente o segmento como um todo representa aproximadamente 17% das vendas, ante 11% há dez anos.

Durante a Expointer, a Chevrolet está comercializando toda a sua atual linha de veículos de passeio e utilitários em condições especiais para produtores rurais e empresas, com destaque para a picape S10 e o SUV Trailblazer, que passaram a contar recentemente com Spotify nativo, além de um ano grátis de OnStar e Wi-Fi nas versões mais equipadas.

Novo Bolt EV é exposto pela primeira vez em uma feira do agro

O Novo Bolt EV, modelo zero emissão de maior sucesso global da marca, está sendo exposto pela primeira vez em uma feira do agronegócio. O veículo chega com design renovado, interior mais refinado e equipamentos adicionais de segurança, conforto e conectividade.

O conjunto de propulsão e baterias coloca o Bolt EV em um patamar ainda mais elevado dentro da categoria dos elétricos e o transforma também no Chevrolet mais tecnológico do portfólio da marca no país.

Os números impressionam, como 459 km de autonomia no ciclo WLTP (ou 416 km no ciclo EPA), 36,7 kgfm de torque instantâneo de 36,7 kgm, suficientes para levar o carro de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos. Bastam apenas 40 minutos em estações super-rápidas para recarregar quase a metade da bateria de 66 kWh.

Pista off-road atrai público

Para quem quiser testar toda a capacidade destes dois veículos, uma pista off-road foi montada em uma área próxima ao estande da Chevrolet na Expointer. Lá, os clientes conferem as evoluções mecânicas e estruturais, assim como as recentes atualizações no conjunto de suspensão e de freios e nos sistemas de controle de vibrações e de ruídos. Podem testar ainda o conforto da direção elétrica inteligente e toda a potência do motor 2.8 Turbo Diesel de 200 cv.

Outros destaques da S10 e do Trailblazer são os controles eletrônicos de tração de estabilidade, assistentes de partida em rampas e de descida. Enquanto o assistente de partida em rampas não permite que o veículo recue em saídas íngremes, o assistente de descida controla a velocidade em descidas íngremes sem a necessidade de intervenção do motorista, proporcionando um maior controle do veículo.

