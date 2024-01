Acontece Sindilojas Poa participa do maior evento anual de varejo do mundo

20 de janeiro de 2024

Comitiva do sindicato esteve na National Retail Federation 2024, realizada em Nova York para mostrar tendências e novidades do setor. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No intuito de oferecer um panorama sobre as tendências e estratégias para aprimorar o desempenho dos negócios, a National Retail Federation (NRF) realizou a sua edição anual em Nova York. O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Poa) participou do evento, que é considerado o mais influente no setor do varejo mundial.

Representantes da entidade chegaram em solo estadunidense já em 11 de janeiro, para estabelecer conexões e visitar lojas do varejo local e, de 14 a 16 de janeiro, acompanhar a conferência. O momento também foi aproveitado para o prestígio de palestras com executivos de grandes empresas internacionais. A comitiva do Sindilojas Poa foi composta pelo presidente do sindicato, Arcione Piva, pelo vice-presidente Tarcísio Pires, pelo diretor Felippe Sielichow e pela head de comunicação e marketing Diana Lienert.

“O foco da entidade é se aproximar de líderes e empresários do varejo global”, afirmou Piva. Segundo ele, o maior desafio do sindicato ao participar do evento foi buscar ferramentas e temas que possam servir para os empresários representados, do micro ao grande. A comunicação centrada no cliente, considerada um diferencial para os resultados, foi um dos pontos altos trabalhados na NRF, que teve o tema “Make it Matter” (em tradução livre: faça com que isso importe).

Destaques da NRF

Durante a NRF, foram discutidas diversas inovações no varejo, destacando o potencial das estratégias híbridas que integram experiências nos canais digitais e nas lojas físicas. Houve ênfase em ferramentas como chat bots em sites, visualizando uma abordagem mais personalizada para interagir com os clientes. A sustentabilidade também foi abordada, com a tendência de oferecer produtos “preloved” (amados anteriormente por alguém), promovendo a economia circular ou reuso.

De acordo com o presidente do Sindilojas Poa, alguns aprendizados da feira podem ser integrados aos lojistas de Porto Alegre. “Pode ser valioso usar estratégias híbridas ao varejo local, considerando a potencialização da loja física por meio de experiências digitais.”, explicou Piva. De acordo com ele, a sustentabilidade também pode ser um foco, explorando a oferta de produtos “preloved” e práticas que envolvam a economia circular. Além disso, a automação na preparação de eventos, como o uso do Chat GPT para gerar convites para eventos, mensagens para serem enviadas por WhatsApp ou por e-mail rapidamente, pode ser uma prática eficiente e rápida para envolver os clientes. Desta forma, o tempo pode ser melhor aproveitado para outros fins mais urgentes ou importantes, como arrumar a vitrine ou revisar se os produtos estão adequados ao público que a loja atende.

Para Piva, entre as novidades vistas em Nova Iorque, destaca-se a prática de operações mais eficientes e sustentáveis, com ênfase em comunidade e serviços agregados ao produto. Segundo ele, a tendência de utilizar inteligência artificial para otimizar a produção de conteúdo digital, combinando automação com elementos humanos, também foi mencionada. “Essas práticas inovadoras podem ainda não ter se consolidado no Brasil, oferecendo oportunidades para implementação futura”, afirmou o presidente da entidade.

Feira Brasileira do Varejo 2024

Tradicionalmente, o Sindilojas Poa leva à Feira Brasileira do Varejo (FVB) as tendências vistas na NRF. Segundo Piva, o evento serve como um “aprendizado e um reforço nas ações que a entidade já vem tomando, assim como um preview do que vai rolar na FVB 2024”. A 11ª edição da feira será realizada de 22 a 24 de maio, em Porto Alegre. Seguindo a linha das temáticas discutidas na feira internacional, a NRF também terá debates sobre inteligência artificial (IA), e-commerce e experiência do consumidor.

