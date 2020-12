Acontece Sistema Conferp-Conrerps lança campanha de valorização ao profissional de Relações Públicas

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

O Sistema Conferp-Conrerps, órgão normatizador e fiscalizador da profissão de Relações Públicas no Brasil, está lançando uma campanha em comemoração ao Dia Nacional das Relações Públicas, comemorado nesta quarta-feira (02). A profissão que fecha 53 anos de regulamentação, com 106 anos de presença no Brasil, tem a sua fiscalização realizada pelos Conselhos Regionais de Profissionais de Relações Públicas. A campanha de valorização profissional deste ano evidencia o valor estratégico e social para a sociedade brasileira.

Está sendo lançada, uma cartilha informativa apresentando as formas e possibilidades da profissão contribuir com o desenvolvimento e sustentabilidade das organizações. O intuito é ampliar o conhecimento da sociedade sobre as Relações Públicas para que ela possa se beneficiar corretamente de seu exercício e potencializar o seu crescimento.

O Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas (CONFERP), que organiza e conduz o Sistema Federal, lança a campanha com vistas à divulgação das possibilidades de atuação do relações-públicas para as empresas e para a sociedade em geral.

O presidente do CONFERP, o relações-públicas Marcelo Tavares, afirma que “a atividade de Relações Públicas tem sua força nos relacionamentos como capital cultural, essencial na gestão da comunicação das empresas”. Portanto, a campanha enfatiza o valor, o compromisso estratégico e social da área com a sociedade brasileira.

Para o presidente do Conrerp4, o relações-públicas Luiz Fernando Muñoz, “a campanha será fundamental para mostrar a sociedade as diferentes áreas de atuação dos profissionais, e assim, ampliar sua valorização no mercado de comunicação”.

