Acontece Fecomércio-RS aponta necessidade da retomada do equilíbrio fiscal em 2021

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

(Foto: Reprodução/ Fecomércio)

A Fecomércio realizou na manhã desta quarta-feira (02) uma coletiva on-line para falar sobre as perspectivas para 2021, no âmbito da economia e dos negócios. Participaram do encontro virtual, o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, o consultor econômico da Fecomércio-RS, Marcelo Portugal e jornalistas convidados.

De acordo com a análise apresentada pela Fecomércio-RS, o setor de comércio e serviços foi um dos mais impactados pela pandemia da Covid-19, embora tenha apresentado uma retomada a partir do terceiro trimestre. Especificamente os “serviços” são os que mais sofreram e recuperam-se mais lentamente em relação aos demais.

“No âmbito nacional, vimos o PIB despencar em abril. Houve recuperação da atividade econômica no terceiro trimestre seguida, no quarto trimestre, por uma queda no ritmo de recuperação. Essa retomada de atividade, todavia, é altamente heterogênea entre regiões, setores e entre empresas”, segundo dados apresentados pelo economista Marcelo Portugal.

A expectativa é que o Governo encerre o ano com R$ 845 bilhões de déficit primário, o que representa 11,7% do PIB. Como a isso se soma a necessidade de pagamento de juros, observou-se, em 2020, um aumento expressivo da dívida pública. Por isso, o presidente da Federação, Luiz Carlos Bohn, alertou para a necessidade urgente da retomada do equilíbrio fiscal em 2021.

“Os desafios para o próximo ano são diversos. Esperamos que os governos estadual e federal façam a sua parte controlando o crescimento da dívida pública, com a retomada do teto de gastos visando o equilíbrio fiscal. Quanto à Fecomércio-RS, seguiremos ao lado dos empresários a fim de mitigar os impactos da crise, dialogando com os parlamentares e apoiando medidas como a reforma administrativa, tão necessária para a recuperação do País”, destaca.

A análise da Fecomércio-RS aponta para a necessidade de o país voltar à normalidade fiscal. Ou seja, determinar e respeitar o teto de gastos, estipular e cumprir meta de superávit primário e fazer com que a política econômica volte à normalidade. Caso contrário, teremos aumento da inflação, câmbio alto e desemprego ainda bastante elevado.

A entidade prevê, ainda, que o crescimento do PIB nacional em 2021 seja de 3,2%, enquanto para o PIB do RS a expectativa é de crescimento de 2,5% no próximo ano. Para o comércio, a projeção é de 2,5% e dos serviços de 3,5%. A inflação medida pelo IPCA deve ser de 4,0%, e os juros devem chegar a 3,75%. Também estima-se que o câmbio chegue a 5,0 R$/US$ ao final de 2021.

