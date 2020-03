Acontece Sistema Fecomércio-RS/ Sesc promove circuito de corridas em casa por meio de transmissões ao vivo no Facebook

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Claiton Dornelles)

As etapas de rua do Circuito Sesc de Corridas estão suspensas por enquanto, mas o Sistema Fecomércio-RS/ Sesc criou um jeito de levar a competição até a casa de cada um dos atletas. Acaba de ser lançado o Circuito Sesc de Correr em Casa, que inicia já nesta semana, com etapas entre os dias 01/04 a 13/05. As provas de corrida estacionária podem ser feitas em qualquer lugar dentro de casa ou no pátio, assistindo a uma transmissão ao vivo com um orientador. A ideia do projeto, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/ Sesc e pelo Correr é Fácil, é que os participantes visitem as cidades das 19 etapas do Circuito Sesc de Corridas de forma virtual e mantenham o treino em dia.

As transmissões serão feitas pelo perfil do Facebook, sempre às 20h, três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras. As lives serão divididas em tempos: 10min representarão uma prova de 3km; 20min, simbolizando 5km; e 30min, equivalente a 10km. As provas não poderão ser realizadas em esteira ou bicicleta. A modalidade de corrida estacionária consiste em simular uma corrida ao ar livre, mas sem sair do lugar. Confira, abaixo, o cronograma das provas.

Inscrições gratuitas: Interessados em registrar presença e concorrer a certificados de participação virtual devem se inscrever gratuitamente no site do Sesc. Após a realização das etapas, haverá sorteio de cortesias para as etapas do Circuito Sesc de Corridas através do perfil do Instagram. Pessoas que quiserem apenas participar das etapas, sem certificados ou sorteio, não necessitam de inscrições prévias.

